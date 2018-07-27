城市间的分工、互补尤为重要，上海的优势在于国家前沿技术研究-长三角一体化“水到渠成”

一体化是大趋势

新闻晨报·周到：科创领域上海一直会被诟病为什么留不住马云、留不住阿里巴巴，BAT互联网巨头一个都不在上海。您怎么看过去几年上海科创领域的发展？

周振华：知识化和全球化这两大趋势正在重构全球科技与经济版图。2015年上海提出的科创中心概念，同样也是为了适应全球变化的新趋势。

上海要建设卓越的全球城市，不能只停留在“四个中心”，必须往科技创新、国际文化大都市的方向迈进。如今，互联网科技的变化之快，完全打破了传统经济学的市场结构与格局。只要一步落下，就望尘莫及；没有强大的储备技术，就容易昙花一现。

互联网时代的快速与灵活无疑对科创企业提出了更高的要求。除了要高度适应市场变化、高度敏感发现市场需求，高度灵活迅速转型之外，需要有自主创新的能力。自主研发知识产权专利，要有强大的技术储备。

新闻晨报·周到：您在十几年前就提出了“全球城市”，上海要建设“全球城市”、打造世界级城市群和长三角一体化，这些概念之间有怎样的差别。

周振华：这些概念国际上都提出来过，只不过有先有后，我们在引用的时候，往往忽略了概念本身的发展过程。

早先提出的城市群与世界级城市群的核心标志是：高度城市化，且相互间形成既定关联。之后提出的全球城市区域、巨型城市区域，都是基于这个概念逐步发展而来的。除了高度城市化以外，还强调了高度全球化。

长三角一体化，完全符合全球城市区域与巨型城市区域的概念。首先，长三角区域的城市比较密集，城市化程度相当高。其次，改革开放后，长三角发展至今已经高度全球化。不仅上海，宁波、杭州、苏州、南京等周边城市与全球也建立起了紧密的联系。

一体化是个大趋势，相较于如火如荼的粤港澳湾区，长三角一体化发展进程更为“细水长流”，如今到了水到渠成的时候！

格局要切换到全球城市

新闻晨报·周到：长三角一体化进程中，周边城市的发展对上海会产生什么影响？

周振华：在全球网络中，强调的是城市间的功能互补。在一体化的进程中，城市间的分工显得尤为重要。比如，上海不可能既作为传统金融的高地，又充当互联网金融的重镇。杭州互联网金融的崛起，对上海的国际金融中心绝对不是威胁，而是一种很好的补充。在科技创新领域也一样。

我们要明白，上海的优势在于国家的前沿技术研究。生物医药、临床应用等领域都需要上海去创造一个更大的空间。当然，上海的大众创业、创客空间也不能少，只是这些需要各具使命、各有侧重地发展。

目前，大部分人其实还停留在中心城市的概念上，并没有转换到全球城市的大格局上看问题。我们应该充分地意识到，如今参与全球竞争的不仅是上海，而是长三角！因此，城市间的资源配置与人才的流动是十分必要的。

新闻晨报·周到：上海要打响四大品牌，需要怎样的努力？

周振华：全球城市的形成，不是看这个城市能创造多少GDP，也不是看这个城市集聚多少财富，而是看它的营商环境与软实力。“全力打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌”，正是全球城市建设中不可或缺的内容。

全球城市是凭借全球资源配置能力支撑起来的。纽约、伦敦、巴黎等老牌全球城市，都具备高度发达的全球资源配置功能，吸引大量的金融机构、中介服务公司、国际组织与全球市场，使得信息、人员、资源等大量要素在其中高密集地流动。

软实力是全球城市名片的核心！四大品牌的建设，实际是上海要在不同方面提升的软实力，我们要及时从传统固化思维中“跳”出来。比如，上海要打造功能服务品牌，绝不能浅层次地停留在提升服务态度上。功能服务的首要任务就是要弄清城市的“核心功能”究竟是什么？伦敦、纽约现在港口的规模实际上在逐步减小，但与此同时，航运服务、金融服务、航运租赁、航运保险以及系列职业培训领域正在蓬勃发展。打造国际城市的航运中心，还得从“前辈”的身上取经，如果是仅仅停留在运输、仓储等层面，即便规模再大也打不出具有全球影响力的品牌。

再比如打造“上海文化”，以往谈文化建设通常会把重点放在精神文明建设、市民文化服务、文化活动中心与文化创意产业上。但现在上海文化要突出的重点只有一个——国际文化交流。全球城市的文化软实力主要体现在多元文化的交流与包容。这种文化不仅能够引领时代文明，也足以引领时尚风潮。

文化的传播与交流需要好的载体。除了旅游以外，更可靠的载体是居无定所、四海为家、南北半球来去自如的“全球主义者”，要为这一个群体营造良好的环境。

要不断增强国际影响力

新闻晨报·周到：其他城市为了留住创新型人才在政策上很给力，上海需要哪些更多的努力？

周振华：短期内的政策效应并非长久之计。从国际经验来看，地区的吸引力并不体现在特殊政策上。尤其是对专业人才而言，最重要的因素是衡量这座城市是否具有发展机会。

所谓的发展机会，一是指创业和创新空间是否足够大； 二是要有较好的发展生态。我们真正要做的是把重点放在改善营商环境上，顺应市场规律，让人才、企业自己做选择。

新闻晨报·周到：《上海市城市总体规划（2017-2035年）》将上海的目标愿景确定为2020年、2035年以及2050年三个阶段。您认为2050年，上海建成卓越全球城市的可能性有多大？

周振华：上海成为卓越的全球城市关键要“借势”，尤其是依托中国崛起的大背景。全球城市是全球化的产物，世界经济中心转移到哪里，哪里才有成为全球城市的先决条件。

如果未来三十年，全球化程度继续加深，世界经济重心继续东移，中国在全球迅速崛起。那么上海就有了“天时”。“地利”与“人和”则要靠上海本身的努力。上海的网络联通性指数较高，而且每年都呈上升趋势，总体接近于伦敦、纽约，但在层级上还不属于一个梯队。伦敦、纽约在“入度”和“出度”的分值上是高度平衡的，上海与外部网络的连接，更多是通过外资机构带进来的。这种被动连接的状态只能说明上海具有一定的国际吸引力，但不能说明具有国际影响力！

未来三十年，在中国崛起的大背景下，更多的跨国企业会走向世界中心，上海逐步平衡“入度”与“出度”的数值，增强国际影响力，那么上海成为卓越全球城市的目标就不远了。

采写：记者 苗夏丽视觉：美编 潘文健统筹：张佳昺