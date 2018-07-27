中国国际进口博览会一流服务阶段性成果发布-进口博览会各项服务措施“不一般”

记者 谢 竲

晨报讯 首届中国国际进口博览会将于今年11月于上海举行，目前，已有130多个国家和地区、2800多家企业确认参加博览会，预计到会国内外采购商将超过15万人。在昨天上午举行的首届中国国际进口博览会一流现场服务阶段性成果发布会上，海关总署、中国银行、中远海运集团、国家会展中心（上海）分别介绍了为进口博览会提供的“不一般”的服务措施。

海关总署监管司副司长何晓睿指出，为了支持办好11月举办的首届中国国际进口博览会，中国海关总署近期为其量身定制了海关通关须知、便利措施、检验检疫禁止、限制清单，分别对进口博览会备案、展览品审批和准入、物资申报、查检放行等进口博览会物资通关全流程做出规范性要求，同时也明确了参加展览和销售商品的条件以及商品名录——例如来自日本福岛县、群马县等区域的的食品、食用农产品和饲料就被禁止展览和销售。

中国银行总行贸易金融部副总经理王新良介绍，中行已利用自身强大的海外网络，协助商务部在海外16个国家举办进口博览会推介活动。而对于在进口博览会期间达成交易意向的展商及采购商，中国银行也将为买卖双方达成合作意向提供信用支持，为客户提供专属融资解决方案，提高交易成功率。

除了身为央企采购团的成员，中国远洋海运集团还是进口博览局唯一推荐的国际段运输服务商，承担展品在中国境外的运输服务。据中国远洋海运集团副总经理俞曾港介绍，集团运输服务团队将结合实际运输时间以及参展品的到港时间要求，个性化地为展商设计运输方案、时间表、服务内容，为参展商提供综合运输服务，同时还将发挥覆盖全球的服务网络，为参展商提供7×24小时一站式服务保障。

作为进口博览会的“主战场”，有“四叶草”美誉的国家会展中心也正处于紧锣密鼓的改造中。国家会展中心（上海）运营中心总经理方辉表示，“四叶草”正努力打造覆盖展前、展中、展后的国际化、专业化一流服务，“我们将重点改造场馆部分强电、给排水、消防、电梯、通讯设施、综合布线等设备设施，提高设备设施运行的安全性及稳定性，对现有部分场馆、会议室和停车设施进行升级改造，届时将提供60余个规格不等的会议室。还将建设国家会展中心外环LED屏，作为交通引导和部分信息发布的平台。”

总建筑面积147万平方米“四叶草”如何做到让展商、观众不“迷路”，也一直是筹备工作的“重头戏”，记者获悉，目前在物理导览体系的优化升级上，国家会展中心将参照现有标示体系，按“四叶草”红、黄、蓝、绿四色“叶瓣”进行颜色区分形成区域。当然了，转抽象指引为形象展示的数字导览服务也将“登陆”进口博览会官方手机APP。

