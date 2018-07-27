100个展位昨在展前供需对接会现场“练兵”-价值3000万的“鞋王”将亮相进博会

■七大展区精彩纷呈

首届中国国际进口博览会将会被划分为7大展区，除了服装服饰及日用消费品展区、消费电子及家电展区外，还有智能及高端设备展区、汽车展区、食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区和服务贸易展区，每个展区都将通过多类产品展示，呈现出自身独特的魅力。例如，一大批国际顶尖智能装备制造企业便云集智能及高端设备展区，2017年世界十大金属切削机床品牌中已有7家参展； 服务贸易展区的重点板块——检验检测服务领域中，世界十大品牌有七家前来参展。此外，捷豹首款豪华纯电轿跑也将亮相汽车展区。

晨报记者 谢 竲

昨天下午，“首届中国国际进口博览会服装服饰及日用消费品展区、消费电子及家电展区展商客商展前供需对接会”在国家会展中心（上海）举行。来自境内外的200多家展商客商齐聚一堂，共谋合作与发展。而在对接会现场，部分即将亮相进口博览会的展品也已提前“剧透”。

31家企业现场申请报名

记者在现场了解到，此次对接会共邀请了来自美国、英国、意大利、德国、日本等国家和地区的100家参展企业，其中包括欧莱雅、博西家电、索尼、三星等25家世界500强企业及行业龙头企业，现场与100多家客商深入交流，广泛洽谈合作。

仅昨天下午，便有中国北方工业集团有限公司与苏丹基亚德工业集团、东方国际集团上海纺织（新疆）有限公司与来自乌兹别克斯坦的UZTEX集团现场达成了交易意向。此外，包括英特尔、3M、花王株式会社等31家企业正式申请报名参加2019年第二届中国国际进口博览会。

“鞋王”小样提前登场

在1000平方米的展品展示区里，100个展位就如同一次小小的“练兵”，涵盖了服装、家居用品、礼品、珠宝首饰、家具、美容美发护理产品、鞋、智能家电、生活科技、健康运动产品等多个行业的产品展示和介绍。比如可进行场景控制的智能开关、可调节氛围的智能照明解决方案，又比如可实现“一熨成型、即熨即穿”的智能连接熨烫系统，甚至“鞋王”的小样已提前“登场”。

透明展示柜里，两只晶莹剔透的“水晶鞋”在灯光的照射下显得流光溢彩，而更特别的，其实是一旁不甚起眼的“小摆件”，这便是由Jimmy Choo 设计、价值3000万人民币“鞋王”的小样，而这双由纪娜梵品牌提供，镶嵌了粉钻和白钻、全球唯一一双使用皇家钻石镶嵌工艺制作的钻石高跟鞋也将于首届中国国际进口博览会上正式展出。