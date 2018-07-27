加强分工合作、推动资源共享！李强应勇会见宁波党政团聚焦这些重点领域

本报讯 上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇昨天（7月26日）分别会见了由浙江省委副书记、宁波市委书记郑栅洁，宁波市委副书记、市长裘东耀率领的宁波市党政代表团一行。

李强说，当前，上海正在加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，持续提升城市能级和核心竞争力。上海与宁波地缘相近、人文相亲，有着很好的交流合作基础。下一步要按照习近平总书记关于推动长三角地区更高质量一体化发展的重要指示精神，进一步发挥各自优势，在港口协作、产业对接、金融服务等各方面加强分工合作、推动资源共享，携手促进共同发展，更好服务国家大局。

应勇说，当前，上海正按照中央要求，加快推进实施新一轮城市总体规划，加强与长三角各省市的联动，共同推动长三角更高质量一体化发展。上海与宁波关系密切，经济互补性强，希望两市进一步加强交流，深化多领域务实合作，促进共赢发展。

郑栅洁说，宁波正在深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省委、省政府的部署要求，把握定位，发挥优势，努力融入长三角。上海在经济建设、科技创新、城市治理等方面的好经验好做法值得宁波学习借鉴。希望两地加强合作对接，共同为国家发展作出更大贡献。

上海市委副书记尹弘，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，副市长彭沉雷参加会见。（网站首页图：晨报微信制图）