习近平出席金砖国家领导人第十次会晤并发表重要讲话

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7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。习近平发表题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

新华社约翰内斯堡7月26日电（记者李生江 陈贽 骆珺）金砖国家领导人第十次会晤26日在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。五国领导人围绕“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”主题，就金砖国家合作及共同关心的重大国际问题深入交换看法，达成广泛共识。

习近平发表了题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话，揭示新工业革命突出特点，就金砖合作未来发展提出倡议，强调金砖国家要携手努力，共同推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

习近平指出，18世纪以来三次工业革命颠覆性的科技革新，带来社会生产力的大解放和生活水平的大跃升，从根本上改变了人类历史发展轨迹。如今，我们正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。新技术、新业态、新产业层出不穷，各国利益和命运紧密相连，深度交融。同时，世界经济深层次、结构性问题和地缘政治冲突、保护主义、单边主义直接影响到新兴市场国家和发展中国家发展的外部环境。

7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。习近平发表题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话。新华社记者 李涛 摄

习近平强调，金砖国家要把握历史大势，深化战略伙伴关系，巩固“三轮驱动”合作架构，让第二个“金色十年”的美好愿景变为现实。

第一，释放经济合作巨大潜力。我们要加强贸易投资、财金、互联互通等领域合作，把合作蛋糕做大做实。坚定维护基于规则的多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。坚持创新引领，通过建设金砖国家新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，实现发展战略深度对接，提升金砖国家及广大新兴市场国家和发展中国家竞争力。

第二，坚定维护国际和平安全。我们要继续高举多边主义旗帜，维护联合国宪章宗旨和原则，敦促各方遵守国际法和国际关系基本准则，以对话解争端，以协商化分歧，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

第三，深入拓展人文交流合作。我们要继续以民心相通为宗旨，广泛开展各领域人文大交流，不断增进五国人民相互了解和传统友谊，筑牢金砖合作民意基础。

第四，构建紧密伙伴关系网络。我们要在联合国、二十国集团等框架内拓展“金砖+”合作，扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间，推动构建广泛伙伴关系，为世界和平与发展作出更大贡献。

习近平强调，金砖的未来掌握在五国人民自己手中。让我们同国际社会一道，共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。这是五国领导人合影。新华社记者 谢环驰 摄

拉马福萨表示，当今世界单边主义和保护主义抬头，对新兴市场国家和发展中国家带来消极影响。金砖国家需要加强合作，维护多边秩序，维护联合国的中心地位，维护世界贸易组织规则。南非支持金砖国家建立新工业革命伙伴关系，把握好第四次工业革命带来的机遇，在金砖合作第二个“金色十年”实现更好发展，共同走向人类命运共同体更加光明的未来。

特梅尔表示，金砖国家面临相似发展任务，应该加强团结，共同应对当前面临的风险和挑战，对接发展战略，扩大合作领域，加强科技竞争力。

普京表示，面对当前复杂多变的国际环境，金砖国家要团结协作，坚持多边主义和国际规则，共同致力于维护经济秩序，推动高质量、平等的发展和通过政治手段妥善解决地区热点问题。金砖国家要密切在多边框架内合作，增强在国际事务中的影响。

莫迪表示，金砖国家是世界增长的重要引擎。面对保护主义抬头、多边体系面临挑战，我们要积极参与完善全球治理，弘扬多边主义，促进自由贸易，推动全球化向普惠方向发展，更好维护发展中国家利益。

7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。这是五国领导人合影。新华社记者 谢环驰 摄

会晤期间，五国领导人听取金砖国家安全事务高级代表会议主席、金砖国家工商理事会主席、金砖国家新开发银行行长分别汇报工作情况。

会晤发表《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》，就维护多边主义、反对保护主义发出明确信号，决定启动金砖国家新工业革命伙伴关系，深化在经贸金融、政治安全、人文交流等领域合作。

7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。会前，习近平受到拉马福萨的热情迎接。新华社记者 谢环驰 摄

会晤结束后，五国领导人共同见证多项合作文件的签署，并通过视频连线，观看人类摇篮遗址实时图像，随后印制手印留念。人类摇篮遗址位于约翰内斯堡西北部，这里发现的人类先祖化石约占全球总数的一半，为探索人类起源提供了重要线索，1999年被列入世界遗产名录。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

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习近平在金砖国家领导人约翰内斯堡会晤大范围会议上的讲话（全文）



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