习近平会见土耳其总统埃尔多安

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7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见土耳其总统埃尔多安。 新华社记者 王晔 摄

新华社约翰内斯堡7月26日电（记者骆珺 商洋）国家主席习近平26日在南非约翰内斯堡会见土耳其总统埃尔多安。

习近平强调，近年来，中土战略合作关系发展顺利，各领域合作取得积极进展。中方愿同土方一道努力，为中土合作带来新气象、注入新动力。双方要将我和总统先生达成的共识转化为实实在在的成果，保持各层级、各领域交往，加强政治互信，密切政策沟通，照顾彼此核心利益和重大关切，促进安全反恐合作取得突破。中土是共建“一带一路”的天然伙伴。双方要推进重要合作项目尽早落地，实现中土对接发展战略的早期收获。要深入开展人文交流。土耳其是中东地区重要新兴市场国家。中方期待同土方通过“金砖+”模式加强沟通和合作。



7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见土耳其总统埃尔多安。 新华社记者 燕雁 摄

埃尔多安表示，土中关系发展令人满意。土耳其愿同中国密切高层交往，深化经贸、投资、基础设施建设、反恐安全等领域合作，这有利于区域发展和稳定。土方支持共建“一带一路”合作，反对保护主义，支持自由贸易，愿密切同中方在国际事务中沟通和协调。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。



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