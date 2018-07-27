习近平会见乌干达总统穆塞韦尼

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7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见乌干达总统穆塞韦尼。 新华社记者 廖宇杰 摄

新华社约翰内斯堡7月26日电（记者黄尹甲子 郝薇薇）国家主席习近平26日在南非约翰内斯堡会见乌干达总统穆塞韦尼。

习近平赞赏穆塞韦尼长期致力于推动中乌和中非关系发展。习近平强调，近年来，中乌关系持续快速发展。中乌发展战略契合，互为重要机遇。双方要保持高层交往势头，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中方支持乌方发展经济、改善民生的努力，愿同乌方稳步推进重大合作项目，全面深化各领域友好互利合作，更好造福两国人民。

习近平指出，中乌双方要就重大国际和地区热点问题保持密切沟通，维护两国和发展中国家共同利益。总统先生为中非合作论坛发展作出了重要贡献。中方愿同非方一道办好论坛北京峰会。

7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见乌干达总统穆塞韦尼。 新华社记者 廖宇杰 摄

穆塞韦尼表示，乌中关系发展强劲，乌干达感谢中国长期以来给予的帮助，对双边合作取得的积极进展感到满意。乌干达希望同中方深化工业园、基础设施建设、电力等领域务实合作，欢迎更多中国企业赴乌干达投资兴业。乌方支持中方办好中非合作论坛北京峰会。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。



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