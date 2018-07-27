习近平会见阿根廷总统马克里

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7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见阿根廷总统马克里。 新华社记者 刘卫兵 摄

新华社约翰内斯堡7月26日电（记者孟娜 潘洁）国家主席习近平26日在南非约翰内斯堡会见阿根廷总统马克里。

习近平指出，当前，单边主义和保护主义抬头，新兴市场国家和发展中国家面临挑战增多。作为阿根廷的真诚朋友和合作伙伴，中方支持阿根廷为维护经济金融稳定所作努力，并愿继续提供力所能及的帮助。中方对阿根廷发展前景和中阿合作未来充满信心。双方要推进共建“一带一路”，对接重要发展规划，拓展经贸、能矿、融资等领域合作，推动贸易自由化便利化，用好合作新模式。中方支持阿方举办今年二十国集团领导人峰会，愿同阿方一道，为维护多边贸易体制、完善全球治理作出贡献。

7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见阿根廷总统马克里。 新华社记者 燕雁 摄

马克里表示，真诚感谢中方为阿根廷克服经济困难、稳定金融市场提供的宝贵援助。阿方致力于深化阿中全面战略伙伴关系，希望密切两国高层交往，在能源、制造业、航空、投融资、旅游等领域扩大合作。阿方反对贸易保护主义，愿同中方密切配合，办好今年二十国集团领导人峰会，促进国际合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。



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