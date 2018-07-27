把握机遇共同发展 顺势而为共谋未来——国际社会高度评价习近平主席在金砖国家工商论坛上的重要讲话

来源：新华网

新华社北京７月２６日电 国家主席习近平２５日应邀出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话，在“黄金之城”勾画“金色十年”蓝图美景。

国际社会对习主席的讲话反响热烈，认为讲话为开创金砖合作第二个“金色十年”提供了中国方案，在金砖国家引领下，新兴市场国家和发展中国家有望为推动世界经济发展和全球治理变革注入新动力。

运筹合作期待金砖再出发

习主席在讲话中说，在第一个１０年里，金砖合作为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。要在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作，在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求自身发展，在“金色十年”里实现新的飞跃。

巴西中国问题研究所所长罗尼·林斯表示，金砖国家已成为全球治理的重要角色，期待金砖国家未来拓展更多合作空间，创造更多发展机遇。

南非经济学家科尔斯·恩德洛武说，习主席提出的共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系以及促进创新和工业化合作的建议令人印象深刻。中国在创新方面经验丰富，其他金砖国家也有实施创新的基础。未来十年金砖国家的商业发展潜力巨大。

习主席在讲话中提出，“经济合作是金砖合作最重要、成果最丰富的领域。”泰国国家发展行政学院国际问题专家李仁良对此表示认同。他认为，金砖合作机制对促进全球经济发展发挥了重要作用，今后，经济合作仍将是金砖合作的重点，他看好金砖国家之间广泛的合作基础和巨大潜力。

“金砖之所以具有生命力，与金砖国家间广阔的合作潜力分不开。”巴西里约热内卢州立大学国际关系教授毛里西奥·桑托罗表示，金砖合作已开启第二个“金色十年”，金砖国家将继续利用优势互补共同发展，进而推动世界经济和政治格局的健康发展。

四个坚持引领金砖新航程

习近平主席在讲话中提出坚持合作共赢、坚持创新引领、坚持包容普惠、坚持多边主义四点建议。多国专家学者对此高度认同，认为这不仅是金砖国家应倡导的，也应是世界各国支持的发展理念。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师盖里雄·伊基亚拉认为，习主席提出的四个坚持非常重要，反映了中国与其他金砖国家及中非合作论坛非方成员开展合作的基本原则。习主席的讲话阐释了通过合作共赢构建人类命运共同体的重要性，同时也反映了金砖国家的意愿和利益诉求。

英国四十八家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，习主席的四点建议可以被视为发展中国家走向繁荣发展的指南，“非常清楚和正确”。

习主席在讲话中指出，金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义。阿根廷中国问题专家帕特里西奥·朱斯托认为，习近平主席的讲话传递出中国坚定支持多边主义的立场，在当前国际贸易争端迭起、世界经济面临不确定因素增多的背景下，这一立场是对国际合作最重要的贡献，也是当下国际社会所需的声音。“金砖国家加强合作可以有效平衡保护主义和孤立主义带来的负面影响，也为全球经济增长提供新的动能。”

巴西出口和投资促进局主席罗伯托·雅瓜里贝说，当前现有国际贸易秩序受到一定程度挑战，保护主义、单边主义抬头，他赞赏金砖国家始终将“合作与对话”作为主旋律。

墨西哥国立自治大学中国问题专家伊格纳西奥·科尔特斯认为，金砖合作开启第二个“金色十年”，传递出支持多边主义信息，在现有贸易格局下推动国际合作，对平衡世界经济政治格局起着重要作用。

中国方案注入金砖新动力

中国将“积极开展南南合作”“继续敞开大门搞建设”“继续大力推进‘一带一路’建设”……习主席在讲话中的承诺掷地有声。

埃及《金字塔报》副总编萨米·卡姆哈维说，习主席的讲话再次展现了中国希望帮助其他发展中国家，尤其是非洲国家取得发展的真诚意愿。金砖国家经济体量巨大，各自优势也不尽相同，具备与全球发展中国家共同发展的良好基础。如果每个金砖国家都能致力于与发展中国家共同发展，全世界人民都将受益，这将是中国智慧对世界的又一贡献。

金砖国家工商理事会本届主席瑟维认为，金砖国家的议程若能与“一带一路”倡议对接，将会有更多国家受益。在贸易与投资、数字经济和农业经济等诸多领域，金砖国家的议程都可以融入“一带一路”建设。

“‘一带一路’倡议使我们的联系和沟通更加紧密，为坦中展开对话和合作提供了窗口，同时也为南南合作注入了新活力。”坦桑尼亚外交与东非合作部长奥古斯丁·马希加说。

新加坡隆道研究院总裁许振义说，中国改革开放４０年，在实现自身发展的同时也惠及国际社会。“中国继续坚持对外合作、坚持多边主义，正成为现代国际经济的基石。”（参与记者：张启畅、荆晶、韩冰、汪瑾、赵焱、王小鹏、李斯博、梁希之、倪瑞捷、郑凯伦、吴昊、李晓渝）（网站首页图：新华网图片）



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