人民日报评论员：顺应时代潮流，再创“金色十年”——一论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

来源：新华网、新华社

新华社北京7月26日电 人民日报7月27日评论员文章：顺应时代潮流，再创“金色十年”——一论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

“志合者，不以山海为远”。在美丽的“彩虹之国”南非约翰内斯堡，金砖国家领导人第十次会晤拉开帷幕。去年厦门会晤的成功，宣告了金砖合作第二个“金色十年”的开启。世界期待金砖合作从约翰内斯堡再出发，在“金色十年”里实现新的飞跃。

7月25日，习近平主席在金砖国家工商论坛上发表重要讲话，深入把握世界大势，明确提出顺应时代潮流、实现共同发展的“中国主张”，郑重宣示为人类和平与发展作出新的更大贡献的“中国行动”。这一重要讲话，彰显了中国积极推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体的坚定信念和务实行动，展现了中国为人类进步事业而奋斗的崇高使命与责任担当，为金砖合作在“金色十年”里实现新的飞跃指明了方向。

走过10年的金砖合作，不仅增进了五国人民福祉，也为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。金砖合作的实践充分证明，这一创造性的合作机制，超越了政治和军事结盟的老套路，建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。面对当今世界百年未有之大变局，只有在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作，在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求自身发展，金砖合作才能在又一个“金色十年”里实现新的飞跃。

未来10年将面临什么样的重大变化？习近平主席明确指出：未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年，将是国际格局和力量对比加速演变的10年，将是全球治理体系深刻重塑的10年。这一科学判断，揭示了未来世界发展大势。一方面，大量新产业、新业态、新模式将给人类生活带来翻天覆地的变化；保持现在的发展速度，10年后新兴市场国家和发展中国家的经济总量将接近世界总量一半。另一方面，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用，这是时代赋予金砖国家的共同责任。

如何在第二个“金色十年”里实现新的飞跃？习近平主席提出四点主张：坚持合作共赢，建设开放经济；坚持创新引领，把握发展机遇；坚持包容普惠，造福各国人民；坚持多边主义，完善全球治理。这四点主张，顺应时代潮流，面向共同发展。当今世界，只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展，我们应当坚定建设开放型世界经济，让经济全球化的正面效应更多释放出来；在新科技带来的新机遇面前，我们应当着力培育新的经济增长点，全力推进结构性改革，深化国际创新交流合作；发展不平衡、不充分问题是各国面临的共同挑战，我们应当坚持以人民为中心，坚持人与自然和谐共生，不断增强人民群众的获得感、幸福感；良好稳定的外部环境是所有国家发展的重要前提，我们应当坚定奉行多边主义，反对霸权主义和强权政治，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。

金砖国家就像5根手指，伸开来各有所长，攥起来就是一只拳头。在金砖合作第二个“金色十年”里，只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰，实现新的飞跃，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献。（网站首页图：新华网图片）



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