金砖金句｜第二个“金色十年”，习主席指明金砖合作四大方向

来源：新华社客户端

新华社约翰内斯堡7月26日电国家主席习近平在金砖国家领导人约翰内斯堡会晤大范围会议上的讲话全文如下：

让美好愿景变为现实

——在金砖国家领导人约翰内斯堡会晤大范围会议上的讲话

（2018年7月26日，约翰内斯堡）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的拉马福萨总统，

尊敬的特梅尔总统，

尊敬的普京总统，

尊敬的莫迪总理：

首先，我要再次感谢拉马福萨总统和南非政府为这次会晤所作的热情周到安排。阔别5年之后，金砖国家领导人会晤再次走进非洲，是一件值得庆祝的事情。

这次会晤的主题是“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”，很有现实意义。从18世纪第一次工业革命的机械化，到19世纪第二次工业革命的电气化，再到20世纪第三次工业革命的信息化，一次次颠覆性的科技革新，带来社会生产力的大解放和生活水平的大跃升，从根本上改变了人类历史的发展轨迹。

如今，我们正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。大数据、人工智能等前沿技术不断取得突破，新技术、新业态、新产业层出不穷。各国利益和命运紧密相连，深度交融。同时，世界经济新旧动能转换尚未完成，南北失衡等深层次、结构性问题还未消除。地缘政治冲突此起彼伏，保护主义和单边主义愈演愈烈，直接影响到新兴市场国家和发展中国家发展外部环境。

时代大潮奔腾不息，不以任何人的意志为转移。金砖国家要把握历史大势，深化战略伙伴关系，巩固“三轮驱动”合作架构，让第二个“金色十年”的美好愿景变为现实，携手迈向人类命运共同体。

第一，释放经济合作巨大潜力。加强经济合作、实现共同发展是金砖合作的初衷和主线，也是潜力最大、内容最丰富、成果最集中的领域。我们要加强贸易投资、财金、互联互通等领域合作，把合作蛋糕做大做实。要在联合国、二十国集团、世界贸易组织等框架内，坚定维护基于规则的多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

我们要坚持创新引领，通过建设新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，实现发展战略深度对接，在相互砥砺中加速新旧动能转换和经济结构转型升级。下阶段，中方将实施10期人力资源开发合作项目，邀请五国专家共同规划新工业革命合作蓝图，提升金砖国家及广大新兴市场国家和发展中国家竞争力。

第二，坚定维护国际和平安全。政治安全合作是金砖战略伙伴关系的重要内容。我们要继续高举多边主义旗帜，维护联合国宪章宗旨和原则，敦促各方遵守国际法和国际关系基本准则，以对话解争端，以协商化分歧。要充分发挥外长会晤、安全事务高级代表会议、常驻联合国代表会晤等机制作用，发出金砖声音，提出金砖方案，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

第三，深入拓展人文交流合作。金砖五国孕育出各自灿烂文明，彼此交相辉映，人文交流合作大有可为。去年和今年，金砖人文交流明显提速。我们要继续以民心相通为宗旨，广泛开展文化、教育、卫生、体育、旅游等各领域人文大交流，筑牢金砖合作民意基础。中方建议举行金砖博物馆、美术馆、图书馆联盟联合巡展等活动，加强文化创意产业、旅游、地方城市等领域合作，讲述更多精彩动人的金砖故事，不断增进五国人民相互了解和传统友谊。

第四，构建紧密伙伴关系网络。金砖机制成立伊始，我们就共同确定了走开放包容之路的正确方向。厦门会晤更确立了“金砖+”合作理念，其要义是在不断强化五国团结协作内核，提升金砖向心力、凝聚力的同时，持续扩大金砖“朋友圈”，同广大新兴市场国家和发展中国家实现共同发展繁荣。我们要在联合国、二十国集团等框架内拓展“金砖+”合作，扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间，推动构建广泛伙伴关系，为世界和平与发展作出更大贡献。

各位同事！

金砖的未来掌握在五国人民自己手中。让我们同国际社会一道，共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

谢谢大家。



7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。南非总统拉马福萨主持。中国国家主席习近平、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。习近平在会上发表了题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话。（新华社记者李学仁摄）