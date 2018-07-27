习近平会见印度总理莫迪

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7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见印度总理莫迪。 新华社记者 燕雁 摄

新华社约翰内斯堡7月26日电（记者霍小光 郑晓奕）国家主席习近平26日在南非约翰内斯堡会见印度总理莫迪。

习近平指出，这是我和总理先生3个月内第三次会晤。我们及时对双边关系进行顶层引领、宏观把握，有利于调动两国各方面积极因素，凝聚两国26亿人民意志，形成推动中印关系迈向未来的力量。中方愿同印方一道，把武汉会晤开启的中印关系新气象不断向前推进，巩固和发展中印更加紧密的发展伙伴关系。



7月26日，国家主席习近平在南非约翰内斯堡会见印度总理莫迪。 新华社记者 燕雁 摄

习近平强调，中印双方要发扬钉钉子精神，落实我同总理先生武汉会晤达成的重要共识。双方要加强战略沟通，切实增进互信，拓展务实合作，扩大人文交流，加强沟通对话，妥善管控分歧。历史上，中印都是文明古国，为促进人类文明进步作出过重要贡献。今天，中印作为主要新兴市场国家和现行国际秩序的维护者、贡献者，应该在加强双边合作的同时，共同探索区域合作新模式，同时共同高举多边主义旗帜，倡导经济全球化，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

莫迪表示，我同习近平主席3个月内3次见面，充分体现印中关系的高水平。武汉会晤在印中关系史上具有里程碑意义，有力地增进了我们双方之间的互信，将为两国关系长远发展带来新动力、新机遇。印方愿同中方保持密切对话沟通，深化各领域合作，妥善处理分歧，加强在多边框架内合作，共同应对保护主义、国际市场波动等给发展中国家和新兴市场国家带来的挑战，推进更加紧密的发展伙伴关系。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。



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