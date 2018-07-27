【央视快评】为金砖合作勾画第二个“金色十年”

来源：央视网

“金砖国家要顺应历史大势，坚持合作共赢、创新引领、包容普惠、多边主义，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。”习近平主席25日在南非约翰内斯堡金砖国家工商论坛上发表重要讲话，总结回顾了金砖国家为世界经济作出的突出贡献，展望未来十年金砖合作，明确提出金砖国家长远合作四点建议，为第二个“金色十年”勾画蓝图。

在金砖合作处于承前启后的时间点上，习主席的重要讲话高屋建瓴，立足实现人类美好梦想，着眼增进人类福祉，深刻指出世界发展趋势和时代潮流，为金砖五国在新的“金色十年”里实现新的飞跃指明了方向，赢得与会嘉宾和国际社会的热烈共鸣。

当今世界正面临百年未有之大变局。面对复杂多变的世界，习近平主席从三个方面深刻指出世界发展的潮流和大势：未来十年，将是世界经济新旧动能转换的关键十年，是国际格局和力量对比加速演变的十年，是全球治理体系深刻重塑的十年。金砖国家要顺应时代潮流，从约翰内斯堡再出发，继续携手同行，把握发展机遇，合力克服挑战，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

“一花不是春，孤雁难成行。”共同开创金砖合作第二个“金色十年”、不断做大做实互利合作的“朋友圈”是金砖国家当前面临的紧迫任务，要采取有力方略让更多新兴市场国家和发展中国家参与到合作共赢、共同发展的伟大事业中来。为此，习主席提出了金砖长远合作的四大原则：坚持合作共赢，建设开放经济；坚持创新引领，把握发展机遇；坚持包容普惠，造福各国人民；坚持多边主义，完善全球治理。这四大原则再次有力回答了要开放还是封闭、要创新还是守旧、要包容还是狭隘、要单边还是多边的时代之问，为世界和平发展注入了信心、凝聚了力量。

当今世界，各国是相互依存、彼此融合的利益共同体，开放包容、合作共赢是唯一正确的选择。搞以邻为壑、零和游戏无助于世界经济增长。面对扣动扳机向全世界扫射的贸易霸凌主义，习主席旗帜鲜明地指出：“贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。”

过去十年，中国在金砖机制中发挥的作用有目共睹。未来十年，中国依然是全球机遇的创造者，是开放合作的支持者，是金砖合作的主力军。正如习主席强调，中国将继续敞开大门搞建设，向金砖国家和全世界发出了追求合作共赢的时代呼声。在世界经济被保护主义阴云笼罩的大背景下，习主席的坚定话语无异于穿透乌云的金色阳光，为金砖合作注入新动力，为世界经济带来新希望。

千年潮未落，风起再扬帆。从厦门到约翰内斯堡，金砖合作的历程，正是五国携手勇攀高峰、不断超越的历程。展望未来，金砖国家继续同舟共济、精诚合作、不懈奋斗，定能携手开创金砖合作更加辉煌的第二个“金色十年”。