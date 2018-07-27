新华社评论员：共创金砖合作第二个“金色十年”——论习近平主席在金砖国家工商论坛重要讲话

来源：新华网

新华社北京７月２６日电 题：共创金砖合作第二个“金色十年”——论习近平主席在金砖国家工商论坛重要讲话

新华社评论员

“鹭岛”厦门扬帆起航，“黄金之城”接力前行。历四时风景，越万里之遥，金砖合作开启第二个“金色十年”。习近平主席在约翰内斯堡金砖国家工商论坛发表重要讲话，审时谋势、鉴往知来，就未来十年金砖发展提出“四个坚持”，为运筹金砖合作、增添金砖成色、谋划金砖未来贡献中国方案。

十年弹指一挥间，见证金砖合作乘势而起、亮点纷呈的辉煌历程，展现新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史潮流。在去年９月的厦门会晤中，从深化战略伙伴关系到巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作架构，从确立“金砖＋”合作理念到达成３０多项务实成果，中国和相关各方推动金砖合作不断深化，为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。十年合作深刻昭示：只要正确把握世界经济新旧动能转换、国际格局和力量对比加速演变、全球治理体系深刻重塑的时代特征，顺应历史大势，把握发展机遇，合力克服挑战，金砖就能在第二个“金色十年”里实现新的飞跃，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体发挥建设性作用。

迈向第二个“金色十年”，金砖应有共促合作、胸怀世界的大担当。发扬开放包容、合作共赢的金砖精神，金砖国家秉持多边主义，倡导公平正义，就国际和地区重大问题发出声音、提出方案，日益成为国际社会的一股正能量。当前，世界多极化、经济全球化在曲折中前行，单边主义、保护主义愈演愈烈，尤需金砖国家团结一心，坚定建设开放型世界经济，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。坚定奉行多边主义，促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，反对霸权主义和强权政治，继续推进全球经济治理改革，金砖定能在国际舞台上有更大作为、绽放更加耀眼光芒。

迈向第二个“金色十年”，金砖当有务实创新、包容普惠的大智慧。发展是解决一切问题的总钥匙。坚持创新引领，发展才有强劲动力；始终惠及人民，发展才能健康持续。置身新一轮科技革命和产业变革大潮，从加大创新投入到通过结构性改革消除体制机制障碍，再到深化国际创新交流合作，只要金砖国家抓住机遇、勇立潮头，就能赢得发展新生机、新活力，既不断增强本国民众的获得感、幸福感，又造福于各国人民。

“虽有智慧，不如乘势。”金砖合作走深走实的１０年，也是中国全面推进改革开放、经济社会实现快速发展的１０年。中国４０年改革开放的一条重要经验，就是顺应和平发展、合作共赢的世界大势，立足国情，放眼世界，在不断走向世界、融入世界中实现自身发展、推动世界进步。从博鳌亚洲论坛年会上宣布一系列扩大开放新举措，到即将举办首届中国国际进口博览会，再到继续大力推进“一带一路”建设，中国正以“敞开大门搞建设”的决心，让发展成果“惠及更多国家和人民”的担当，为金砖国家乃至世界发展创造新机遇、开辟新天地。

“攀上一座高山后，你会发现，还有更多的高山等着你去攀登。”走过“金色十年”，第二个“金色十年”等待我们创造。金砖国家携手共进，必将不断登顶新高峰、到达新高度，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大贡献。



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