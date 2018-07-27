新时代新作为新篇章丨沪郊乡村打造安居乐业美丽家园

今年4月，上海发布乡村振兴战略实施意见，并从全市遴选9个村，试点创建乡村振兴示范村。强化规划引领、彰显品牌特色、优化人居环境、突出富民为本……未来，乡村不仅是重要的居住空间，更是打响“上海制造”品牌、吸引创新创业群体的重要发展空间。

图说：浦东周浦镇界浜村在打造“美丽庭院”的同时，挖掘乡村特色文化，留住独特的“乡愁咪道”。杨建正 摄

村庄规划 因地制宜

嘉定安亭汽车城，正在长出一个都市版的“乡村新天地”。向阳村，地处上海西北门户，与江苏花桥毗邻，是安亭镇唯一的纯农业村，四面由城镇板块围合。

城乡一体化，不是城乡一样化。如何立足自然形态，发挥农村特色？翻开向阳村村庄规划，2.12平方公里的村域被划分为四大功能区，分别聚焦田园风光、艺术时尚、创客天地和多元文化。例如，在厂房、稻田、银杏林等引入书吧民宿、创意市集、农田体验项目；布局智慧村庄，建设全市首个千兆宽带入户村；取消架空线路，建设首个“乡村共同沟”，统一下埋改造电力、通信、有线电视等管线，还天际线一片澄清。

“建筑风貌则遵循乡村自身发展规律，保留保护村庄肌理，粉墙黛瓦、小桥流水、枕水而居，同时提炼体现上海乡村文化特色的符号和元素，有风貌更要有韵味，有入眼的景观更要有走心的文化。”规划，是统筹推进乡村振兴的“纲”。据悉，上海市乡村规划导则、加快推进本市镇村规划编制等文件，目前已起草完毕。

市农委介绍，一些乡村已请来高水准专业团队设计，还鼓励村民提诉求、献点子。因为村庄规划，不仅仅是把账算一算、把图画一画，而是要把问题想透、把方案做实，为改善乡村面貌、节约土地资源、优化公共服务创造条件，在规划编制完成后积极推进实施。

图说：松江水晶梨基地梨花盛开。徐程 摄

产业发展 品牌特色

盛夏，上海迎来甜蜜季。南汇水蜜桃、金山蟠桃、仓桥水晶梨、奉贤黄桃，沪郊乡村一个个国家地理标志产品，承载着市民“舌尖上的乡愁”。

乡村产业发展要彰显品牌特色，一批有影响力、有知名度的高品质农产品，助力产业兴旺。浦东新区大团镇赵桥村享有“桃乡”美誉，全村耕地面积2883亩，其中2268亩种植大团水蜜桃。赵桥村推进品牌建设，发展观光休闲农业，打造一流风雅秀色的桃花源、一流深度融合的桃产业，成为桃树边的村落、果园里的村庄，绘就“万千粉桃连天处，一泓碧水绕赵桥”美景。

赏田园风光、处自然生态、趣农事旅游、融民风民俗，上海打响郊区旅游品牌，推出更多乡村景点和特色产品，尽享“生态＋”和“＋生态”红利。

青浦区金泽镇莲湖村，是青西郊野公园4.6平方公里启动区内唯一的行政村，着力挖掘休闲农业和乡土文化。例如，吸纳专业合作社、家庭农场等集中规模化种植或养殖，逐步推出田耕体验园。

图说：金泽镇莲湖村的景观河宛如水上公园。杨建正 摄

人居环境 美丽乡村

金山区漕泾镇水库村，水面积近40%，19条河流纵横密布，70多座岛点缀其中，特殊肌理呈现“河中有岛，岛中有湖”的风貌。为保护水乡生态环境，水库村在民居美化、河道净化、村庄绿化等方面综合施策，获得2015年市级美丽乡村示范村、2017年全国美丽休闲乡村称号。

水库村是一个缩影。上海自2014年启动美丽乡村建设工作，每年选出15个左右市级美丽乡村示范村，迄今已评选出62个。今年6月，上海市农村人居环境实施方案（2018-2020年）发布，提出全面提升美丽乡村建设水平，推进“四好农村路”建设、垃圾治理、生活污水处理、水环境整治、绿化造林、村容村貌提升、乡村风貌保护等11项工作任务。不久，将出台全面提升美丽乡村建设水平行动计划，以乡村振兴示范村创建为载体，进一步提升乡村产业能级、村落形态、生态品质、文化内涵、农民收入和基层治理水平。

筑巢引凤，筑巢留凤，富民是乡村振兴的最终落脚点，上海正积极发展农村集体经济，大力支持农民创新创业，不断增加农民财产性收入、经营性收入，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

新民晚报首席记者 范洁