如何让美好愿景变为现实 习近平给出答案

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如今，我们正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。

时代大潮奔腾不息，不以任何人的意志为转移。

金砖的未来掌握在五国人民自己手中。

——习近平

7月26日，习近平在金砖国家领导人第十次会晤上发表题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话。图片来源：新华社

央视网消息：7月26日，习近平出席金砖国家领导人第十次会晤并发表了题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话。这次讲话言简意赅，精彩务实，就金砖合作未来的发展提出四大倡议，为第二个“金色十年”的美好愿景变为现实，提供了方向和路径。

携手四大倡议 金砖国家要把握历史大势，深化战略伙伴关系，巩固“三轮驱动”合作架构，让第二个“金色十年”的美好愿景变为现实，携手迈向人类命运共同体。 第一，释放经济合作巨大潜力。 加强经济合作、实现共同发展是金砖合作的初衷和主线，也是潜力最大、内容最丰富、成果最集中的领域。 第二，坚定维护国际和平安全。 政治安全合作是金砖战略伙伴关系的重要内容。 第三，深入拓展人文交流合作。 金砖五国孕育出各自灿烂文明，彼此交相辉映，人文交流合作大有可为。 第四，构建紧密伙伴关系网络。 金砖机制成立伊始，我们就共同确定了走开放包容之路的正确方向。厦门会晤更确立了“金砖+”合作理念，其要义是在不断强化五国团结协作内核，提升金砖向心力、凝聚力的同时，持续扩大金砖“朋友圈”，同广大新兴市场国家和发展中国家实现共同发展繁荣。

把握七个“要”点 要加强贸易投资、财金、互联互通等领域合作，把合作蛋糕做大做实。 要在联合国、二十国集团、世界贸易组织等框架内，坚定维护基于规则的多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。 要坚持创新引领，通过建设新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，实现发展战略深度对接，在相互砥砺中加速新旧动能转换和经济结构转型升级。 要继续高举多边主义旗帜，维护联合国宪章宗旨和原则，敦促各方遵守国际法和国际关系基本准则，以对话解争端，以协商化分歧。 要充分发挥外长会晤、安全事务高级代表会议、常驻联合国代表会晤等机制作用，发出金砖声音，提出金砖方案，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。 要继续以民心相通为宗旨，广泛开展文化、教育、卫生、体育、旅游等各领域人文大交流，筑牢金砖合作民意基础。 要在联合国、二十国集团等框架内拓展“金砖+”合作，扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间，推动构建广泛伙伴关系，为世界和平与发展作出更大贡献。

（整理/赵晋、戴萌萌、刘亮）