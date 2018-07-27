远道而来的SOS儿童村孩子逛浦东

她们载歌载舞走进浦东光明生态园，为这一天这群孩子坐了五天五夜的火车

今日上午，浦东光明生态园内，一群身着民族服装的小姑娘，跳起了欢快的民族舞蹈，一曲终了，又舞一曲，孩子们脸上始终挂着激动和笑容。

她们是一群特殊的儿童，来自拉萨SOS儿童村，为了这一天，整整坐了5天5夜的火车。一同前来的还有国内其他地区SOS儿童村的儿童，作为夏令营首站，他们将在上海度过5天时间。

本届夏令营引入了多个专业的第三方合作伙伴，针对SOS村儿童的成长需求，携手开发教学方案，致力于舞蹈、戏剧与潜能发展的阿波罗教育咨询，通过竞技游戏塑造儿童健康体魄、培养团队协作能力的能量学院，以及引导创新的设计思维课程等。

该夏令营举办方为全球知名的营养品公司康宝莱。据介绍，该夏令营计划充分调研了儿童发展相关政策，并咨询了教育专家的专业建议，设置了五个方向的培养计划，并建立了全套专业的课程，通过寓教于乐的形式，让孩子在游戏、舞蹈、运动中全面提升身心健康、自信力、创造力、协作力和领导力。康宝莱中国董事长郑群怡博士说，“希望利用康宝莱多年来在营养领域积累的专业经验，辅之于专业的运动指导，全面助力青少年的身心健康。”

SOS村的儿童们今日进行了在达拉自然探索基地的体验活动，通过完成昆虫花园营造、利用废弃的包装制作环保压花等，传递了可再生、可循环、减量化环保理念，同时也提升了孩子们对地球蓝色家园的珍惜和热爱。

本届夏令营特别邀请了66名来自全国SOS儿童村及南京康宝莱之家的少年儿童，全面参与在上海、南京、西安、广州、青岛五座城市开展的夏令营活动，体验特色课程。