快讯：上海21家企业入选2018年中国互联网企业100强

7月27日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心在2018年中国互联网企业100强发布会暨百强企业高峰论坛上联合发布了2018年中国互联网企业100强榜单和《2018年中国互联网企业100强发展报告》，上海共有21家企业入选，其中网宿科技股份有限公司、携程计算机技术（上海）有限公司、上海二三四五网络控股集团股份有限公司跻身前二十。

上海市通信管理局积极组织上海互联网企业申报中国互联网企业100强。上海通管局一方面与工业和信息化部信息中心积极沟通，了解申报的流程、申报要求和申报的重点，另一方面及时把申报信息告知企业，要求企业积极申报，对企业申报材料进行辅导。本次中国互联网企业100强名单中，上海的百强企业数量名列全国前三，显示上海互联网在全国的发展处于领先地位。

今年互联网百强企业聚焦创新引领、转型融合、产业服务等方面均有新突破和新成就。2017年，互联网百强企业的互联网业务总收入达到了1.72万亿，互联网业务收入同比增长50.6%，对经济增长的贡献进一步提升。营业利润总额为2707.11亿元，较去年同比增长82.6%。

从2013年起，中国互联网协会与工业和信息化部信息中心联合发布“中国互联网企业100强”已经第6年。今年报告也重点回顾了近五年中国互联网企业100强发展图谱，并展望了未来发展趋势。“中国互联网企业100强”是具有公正性和权威性的互联网企业评价榜单，评价指标综合考虑企业规模、盈利、创新、成长性、影响力和社会责任等6大纬度的8类核心指标，科学改善数据处理算法，将企业经营的合规性和社会效益纳入评价范围，始终坚持公平公正、客观中立，不断提高评价结果与市场的贴合度，对我国互联网行业领军企业的发展状况进行综合严谨的研究。

来源：网信上海