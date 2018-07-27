习近平出席“金砖+”领导人对话会

新华社约翰内斯堡7月27日电（记者商洋 骆珺）“金砖+”领导人对话会27日在南非约翰内斯堡举行。与会领导人共商国际发展合作和南南合作大计，达成广泛共识。国家主席习近平出席对话会并发表讲话。

习近平指出，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，新兴市场国家和发展中国家面临共同的机遇和挑战。新兴市场国家和发展中国家加强团结合作愈显重要。

第一，拓展“金砖+”合作，共同深化互利伙伴关系。我们应该彼此理解，相互支持，守望相助，以“金砖+”合作为契机，建设开放包容、合作共赢的伙伴关系，打造深化南南合作的平台。

第二，拓展“金砖+”合作，共同挖掘发展新动能。我们应该共同把握机遇，通过本次会晤建立起来的金砖国家新工业革命伙伴关系，抢占面向发展制高点，把互补优势和协同效应充分释放出来，实现创新、联动、包容发展。

第三，拓展“金砖+”合作，共同营造有利外部环境。我们要共同维护多边贸易体制，建设开放型世界经济，继续推动全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

第四，拓展“金砖+”合作，共同构建新型国际关系。我们应该坚定维护多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，共同落实2030年可持续发展议程，坚持南北合作为主渠道、南南合作为补充的国际发展合作格局。

习近平强调，金砖国家领导人会晤再次走进非洲，意义重大。我们应该以这次对话会为契机，全面深化金砖国家同非洲国家伙伴关系。中国和非洲一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。在双方共同努力下，中非全面战略合作伙伴关系快速发展，形成了全方位、多层次、宽领域的合作格局，惠及亿万民众。未来无论国际格局如何变化，中方都将秉持真实亲诚理念和正确义利观，继续支持非洲发展振兴。今年9月，中方将和非洲共同举办中非合作论坛北京峰会。我期待同非洲领导人在北京相会，为深化中非全面战略合作伙伴关系注入新动力。

习近平强调，中国特色社会主义进入了新时代，同时中国是世界上最大发展中国家的地位没有变。无论将来中国怎么发展，都永远属于发展中国家，都会坚定支持广大发展中国家发展，都会继续致力于同大家发展紧密的伙伴关系。我们要以“金砖+”合作为平台，同心协力，砥砺奋进，携手推动新兴市场国家和发展中国家在共同发展中取得更大成就。

出席对话会的其他领导人赞赏金砖国家领导人约翰内斯堡会晤延续厦门会晤做法，继续举办“金砖+”领导人对话会，称赞这体现着金砖合作的包容性，支持将对话会机制化，建设广泛的发展伙伴关系，推进南南合作。各方认为，当前形势下，特别是面临单边主义和保护主义抬头的挑战，要深化新兴市场国家和发展中国家团结协作，推动金砖国家同非洲发展合作伙伴关系，提升各领域务实合作水平，共同反对单边主义和保护主义，实现包容性增长和可持续发展，增进各国人民福祉。

金砖国家领导人南非总统拉马福萨、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪和对话会受邀国安哥拉、阿根廷、博茨瓦纳、刚果民主共和国、埃及、加蓬、莱索托、马达加斯加、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、塞内加尔、塞舌尔、坦桑尼亚、多哥、土耳其、乌干达、赞比亚、津巴布韦、牙买加领导人或领导人代表以及有关非洲区域组织负责人出席对话会。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。