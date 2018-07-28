从《歌手》到《幻乐之城》-梁翘柏：音乐节目到了 跳出模式的时候

晨报记者 曾索狄

对内地观众而言，“梁翘柏”并不是一个陌生的名字。在过去的五年间，这位资深音乐人以音乐总监的身份，出现在包括《歌手》《中国最强音》《蒙面歌王》等一系列国内最顶尖的音乐节目中。而在湖南卫视最新的音乐节目 《幻乐之城》中，梁翘柏以联合出品人的身份亮相，不仅请来了好友王菲坐镇，还实现了他梦想中对电视音乐节目的再创新。

昨天，梁翘柏接受晨报采访，不仅分享了《幻乐之城》台前幕后的故事，也回应了当前外界的一些质疑。在他看来，电视音乐节目一直在进化，“我想跳出电视的现有模式，和其他电视节目制作者一起去尝试一些新事物”。

“把音乐变成电视节目，消耗很大”

和BEYOND在音乐上惺惺相惜，为王菲、陈奕迅等歌手写下经典佳作，梁翘柏的音乐履历十分华丽；从《歌手》到《幻乐之城》，他更可谓见证了中国电视音乐节目这些年的飞跃变化。

但在火热的市场之下，梁翘柏也有自己的冷思考：为什么所有的电视音乐节目看起来都像在重复？“把旧歌改编成一首新的，把两首歌变成一首歌，把快歌变成慢歌……我觉得好像有一个瓶颈，那么多年的音乐表达都是一样的。把音乐变成电视节目，它的消耗很快。”

如何创新？梁翘柏最先考虑的，是将音乐剧搬到电视，但考虑到国内缺少音乐剧的土壤，学电影出身的他又想到了电影的镜头，“我想用电影导演的方法，配合一个歌手的表演，形成一个现场的真实的戏剧。”

但将想法落到实处，谈何容易。梁翘柏笑言，光是节目中嘉宾的麦克风藏在哪里，他就花了不少功夫。事实上，在创作《幻乐之城》的过程中，也有人问过他，为什么不直接用一些日韩原有的模式？“我接触的部分电视人，每天看不同的热门电视，他们很难从现有电视模式跳出来。我是一个音乐人，没有这种经验和局限，我可以天马行空的去想，再去研究技术的落实。我希望《幻乐之城》之后，大家可以多想一些不同的新形式，做出中国新的电视模式。”

梁翘柏自认是一个敢“吃螃蟹的人”，他对观众的进步和接受能力也有信心。“过去音乐节目的表演很简单，可能就是放CD；后来大家看到了真唱的节目，知道了我们需要真唱；有了《歌手》，大家又发现有乐队和没乐队的感觉不一样……或许大家多看了几次《幻乐之城》，再回头去看一些音乐电影的作品，就会发现有些感觉对了，有些还不太对了。这是一个学习的过程。”

“王菲的工作一点都不轻松”

《幻乐之城》最先引发外界关注，是因为它让王菲献出了自己的综艺首秀。与此同时，黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺、贾乃亮、伊能静等人的亮相，也让节目星光熠熠。

梁翘柏说，他和王菲是多年好友，一年前，

他请王菲一起观看节目小样，“我说我要自己做一个电视节目，想让你参加。她问我做什么呢，我说还没想好，反正一定不会让你不舒服。”他感慨，在节目组一起创作的过程中，王菲也在实践自己的音乐理念，“无论是个别片段的创意，或是整个节目的形式，她都有参与，每一次拍摄完我们都会讨论怎么做更好，她只是把事情说得轻松，其实她的工作一点都不轻松。”至于王菲还会不会在节目中开嗓、窦靖童会不会亮相，梁翘柏笑说：“王菲没有说她不唱歌对吗？可能会。但窦靖童肯定会来呀！”

至于其他嘉宾的选择标准，梁翘柏直言，关键在于嘉宾能否习惯新的表现形式，“唯一的标准就是他们要足够勇敢。”他举例说，伊能静在昨晚的节目中以导演的身份亮相，这就是一次很大的惊喜，“我更愿意把这个节目当成一个平台，让不同的人去发挥自己的创意和表达方法。我不会说，我们准备了一个故事或者一首歌给你。一切都是从零开始，大家答应参加节目，然后共同用一个多月的时间去创作。”

在梁翘柏看来，随着观众对节目模式逐渐熟悉，未来《幻乐之城》的看点会越来越回归到唱演人和导演的功力本身，“我相信参加节目之后，无论是唱的技巧，还是表演的感悟，这些歌手和演员都会进步。事实上，我们已经看到很多导演在进步了。“

“回归作品本身更可贵”

创新固然可贵，但《幻乐之城》播出后，也遭到了“观众参与感不强”、“缺乏竞技的紧张感”等争议。对此，梁翘柏直言，既然是新节目，就要打破习惯。“我们要求一气呵成，要求现场收音，这是规则。不竞赛、不比赛，也是规则。在我看来，嘉宾在那么大的创作压力下去自我挑战，根本不需要和人比。可能观众习惯了每个节目要有输有赢，但我觉得回归作品本身更珍贵。”

至于节目中的修音，梁翘柏解释说，所谓修音不是把歌手的演唱从“不好”修成“好”，而是将所有的杂音修饰好，并通过混音形成一个完整的作品。而对于可能出现的NG和“车祸”现场，节目组也保持着平常心。“我们排练的时候都是各种‘车祸’，但一般到表演的那天，他们几乎都没有出现太大的失误。应该说，如果没有足够的排练的话，‘车祸’当然会有，但是不会有太大。“

梁翘柏说，他对外界的批评和建议照单全收，接下来《幻乐之城》还有很大的提升空间。比如，节目有非常多的花絮和素材，但受限于篇幅未能全部在荧屏上与观众见面，“我在考虑把相关的花絮在不同的媒体上分发出来，让观众看到一个电视节目本身是怎么做出来的。”