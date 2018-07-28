“海上文博”上海创意设计大赛颁奖-大克鼎成奶嘴 唐三彩变身牙刷杯

晨报记者詹皓报道 由上海博物馆、长宁区文化局、博闻中国主办的“海上文博”2018年上海创意设计大赛童装设计/孕婴童产品设计板块决赛暨颁奖典礼7月26日在国家会展中心举办。此次大赛的创意元素主要来自于“上海博物馆十大国宝”，在颁奖现场可以看到大克鼎模样的奶嘴以及融入历代名帖和官窑元素的儿童服饰等等，令人耳目一新。

颁奖现场，各国小模特们身着42件入围决赛的童装设计作品走秀亮相，这些作品里都融入了大克鼎、清雍正年间粉彩蝠桃橄榄瓶、怀素《苦笋帖》、商代青铜器戈鸮卣、石家河神人等元素，设计师将充满童趣的卡通图案和涂鸦等进行嫁接，作品新颖活泼、时尚动感。

现场还展示了各类有趣的婴童产品设计，它们中，有大克鼎模样的奶嘴、奶瓶，融入青铜牺尊元素的保温碗、唐三彩骑马女俑变身的儿童牙刷水杯，还有“古代版愤怒小鸟”之称的青铜器“戈鸮卣”被设计成智能机器人和温奶器。

此次大赛面向全国150余家艺术设计类院校以及全球专业设计团队广泛征集作品，共征集到2000余件婴童板块作品。大赛同步在国际最大的全球授权展上与世界各国展商开展对接和合作，旨在打通文化事业和文化产业融合发展的“任督二脉”。