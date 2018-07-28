申花今晚遭遇老对手北京国安-希望成为国安联赛连续12场不败的终结者

晨报记者 甘 慧

上海绿地申花与北京国安这对老对手今晚再度相遇，申花以逸待劳，国安本赛季表现抢眼，目前已抢占联赛领头羊位置，所以本场比赛颇为引人关注。

现在国安的最大问题可能是体能。周中国安与上港在足协杯四分之一决赛第二回合的比赛中鏖战了120分钟，不仅踢了加时赛，而且这两天上海的天气非常闷热，所以体能的消耗特别大。比赛结束后，有的国安队员表示，连站立的力气都没有了。

前天的公开训练和昨天的赛前新闻发布会，申花主教练吴金贵都被问到了国安体能的问题。赛前新闻发布会再次谈到这个问题，吴金贵说：“体能方面大家其实都一样，上海的天气很热，我们也会在训练中耗费相当多的体力。我相信国安做好了充分的准备，上一场比赛他们进行了轮换，这场比赛他们可能会派上之前没有出场的球员。当然，不管怎样，我们在主场一定会全力以赴，努力赢下这场比赛。”

这几天，上海天天高温警报高挂，这样的天气下踢球，是对意志品质的考验。吴金贵说：“天气热，体能储备方面消耗大，球员意志品质与精神更加重要。足协杯上国安在关键时刻爆发能量，我觉得更多是依靠精神层面。有时候球队也是这样的，打比赛会累，不打比赛会没状态，两者之间我们应权衡好。我们不会去考虑周中的比赛，我们不论对哪支队伍都要全力以赴，对周六的比赛我们要打出精神面貌，打出自己的技战术。”

申花周中没有足协杯，本场比赛是以逸待劳，而且还是主场的比赛，但是国安这个对手绝对不好对付。在已经进行的13轮中超联赛中，国安以8胜4平1负的战绩积28分暂列联赛积分榜榜首。另外，在足协杯的比赛中，国安淘汰了上港，杀入足协杯的4强。显然，本赛季的国安整体实力得到了提升，特别是队伍的攻击力非常强，目前在中超联赛中已经打入30球，是所有中超球队中进球最多的。说起这个对手，吴金贵表示，“国安今年发挥的一直都很好，技战术特点很明显。我们也看了他们的不少比赛录像，尤其是上一场与上港的比赛，国安队员展现了顽强的精神和不放弃的品质。我觉得对我们申花来说，国安是领头羊，是实力更强的一方，我们可以更放松地去比赛，放开去打。尽管他们已经那么多场不败，但总有一场会终结的，希望我们成为那个终结者。”本赛季的中超联赛，国安除了首轮告负，已经连续12轮保持不败了。 制图/潘文健