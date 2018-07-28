周六晚上客场出战北京人和-人困马乏，上港队想要赢球不容易

晨报特派记者 俞炯（北京7月27日电）

周六晚上，上港队将在中超第14轮的客场出战升班马北京人和。周三足协杯的遗憾出局还是对出征中超客场的上港队有所影响。而且北京人和主场战胜过广州恒大，还逼平过山洞鲁能。

上港队周五下午乘坐高铁出发前往北京，为的就是能够让球员们获得足够的休息时间。但从周五下午的赛前训练来看，全队的情绪都普遍不高，大家就是认认真真去完成训练的内容。在周三足协杯中打满全场的武磊、王燊超、埃尔克森等球员一开始都没有参加全队的合练，而是在体能教练的带领下在场地的一角进行身体恢复训练。

可以说无论是身体疲劳，还是球队很遗憾地无缘足协杯四强带来心理疲劳，将是客场和北京人和最大的难关。

“我知道北京人和是一支非常难对付的球队，他们的水平比较高，这会是一场十分困难的比赛。”如果不是球队人困马乏，相信主帅佩雷拉也不会在赛前新闻发布会上这么说，在他看来越是这样困难的情况，球队越是要拿出自己最好的水平，“在场上踢出最好的技战术水平和最好的攻防组织，这是非常重要的因素。”

带上全部四名外援，几乎所有的一线队球员都一起来到北京，这在本赛季之前球队的客场比赛里还是从来没有过的。这样的安排依旧和球队目前连续作战有关，佩雷拉表示，“我们之前刚刚结束一场消耗极大的比赛，所以这一次的北京客场我们带来了一个相对来说比较大一点的阵容。我会通过今天的最后一次训练看看球员们的状态，然后决定明天出场的名单。”

随着亚冠和足协杯的出局，上港队目前在少赛一场的情况下，落后领头羊北京国安4分，应该说依旧有争冠军团之中。所以就像佩雷拉说的，球队的关注点如今全部都在联赛上，“联赛冠军的争夺十分激烈，其实不光是针对我们，也针对其他球队。不是只有我们和强队打，其他强队之间也要相互较量。有五到六支球队有实力去争夺冠军，这样的形势对所有球队都一样。”

想要继续留在争冠集团中，那么这轮客场拿下升班马北京人和是必须的结果。而两队在本赛季足协杯八分之一决赛中有过一次交锋，当时上港队主场被北京人和在90分钟内0：0逼平，通过点球大战才获得晋级。

相对而言，主场把广州恒大打到“内部大调整”的北京人和氛围十分轻松，主队北京人和主帅加西亚整个赛前新闻发布会一直是笑容满面。不过他表示并不是因为对手上港队周三消耗太大，所以觉得这对他们来说是一个利好消息，“我觉得对于强队来说肯定一直面临多线作战的局面，他们已经习惯适应和应对这样的情况，所以我们不会把这个当做优势。”

在加西亚看来，本赛季足协杯上两队的那次交锋让他们绝对自己的球队有能力在主场取得一个不错的成绩，“那场比赛90分钟我们得到了一个平局，球队在比赛里防守做得很强硬，也尽可能地限制住了对手有威胁的球员，我们还通过反击制造了得分的机会。我想明天的比赛也会差不多是这样的局面。我们会拼劲全力，百分之百的努力去赢得一个好的结果。”