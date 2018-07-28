2018年上海市学生体育项目-智力运动夏令营收官

晨报记者黄宇龙报道 由上海市教育委员会主办，上海市大学生体育协会、上海市中学生体育协会、上海财经大学、上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）、东方绿舟——上海市青少年校外活动营地联合承办，上海申棋青少年棋牌运动发展中心协办的“上海市学生体育项目智力运动夏令营”在上海棋院落下帷幕。

上海市教育委员会体卫艺科处时多，上海市棋牌运动管理中心主任单霞丽，上海市大学生体育协会副会长兼秘书长、上海市中学生体育协会副秘书长盛炯，上海市大学生体育协会、上海市中学生体育协会副秘书长顾承锷，上海财经大学体育教学部工会主席刘建业，上海棋院副院长刘世振，上海市大学生体育协会、上海市中学生体育协会智力运动项目官员叶歆怡出席了结营仪式，并为80名小营员们颁发了结营证书。

夏令营分两个阶段，第一阶段是6月30日-7月2日在东方绿舟营地进行，学习了红军长征精神，接受了国家安全教育。第二阶段是7月23日-27日在上海国金体育中心和上海棋院进行的集训，通过分组对弈、复盘讲解等不同形式对小营员们进行训练，更有刘世振等围棋高手亲临指导。