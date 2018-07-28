晨报记者 韩忠益

昨日沪指探底回升，“两桶油”、银行、保险等权重板块表现较为强势，创业板小幅回调，午后，横盘整理，尾盘跟进力量缺乏，最后小幅微跌，日K线三连阴，不过周线却是三连阳。低价股依旧表现抢眼。

养殖业中的亮点

从中长期角度看，养殖业仍然是农业中投资亮点最大的行业，养殖规模化进程标杆企业的投资回报率、ROE等高于其他企业的平均水平，成本端优势带来超额收益。

机构认为：生猪养殖行业到目前为止每轮周期平均ROE在20%-25%水平上，目前行业集中度仍旧较低，未来的几年内仍旧是一个高盈利的好行业。从公司角度看，当前几家养殖股在资金和养殖效率上具有天然优势，都处于出栏量快速扩张，成本持续降低的过程中。从上市公司名义报表变差的现状看，养殖行业已经持续深度亏损，意味着去产能化后期必将加速，二级市场买入确定性提升。

半导体产业正循环

国内集成电路产业已形成产业集聚特征。长江经济带9个省（市）的集成电路产业规模占全国七成以上，并涌现出诸如华为海思、中芯国际、华虹半导体、长电科技、中微半导体等集成电路设计、制造、封测、设备等环节领军企业。A股市场中，共有33家半导体公司，涵盖整个产业链，其中设计公司数量最多。2017年，这33家公司实现营收1033亿元，占全国的比例接近20%。业内人士指出，资金已经不是集成电路产业发展的最大痛点，谨遵市场规律、形成企业发展正循环将更为重要。未来将有更多具备竞争力的中国半导体企业涌现出来。

不惧股指反复折腾

尽管大A内外交易环境还是很复杂，但从超规模定向降准，到国库定存资金大规模释放，再到央行窗口指导支持贷款投放和信用债投资、引导资金利率中枢回落，市场流动性出现改善信号的角度看，管理层意在缓解市场情绪，在模糊的短期前景中，加入做多的政策拐点。

从近期大盘走势看，部分热钱左冲右突，他们不畏惧股指的反复折腾，还在努力积极地寻找机会，近日一会儿挖掘建材板块，一会儿追逐低价股板块，显示整个市场机会还是在结构性行情中打转，投资者需要注意的就是热点切换较快，要快进快出。

技术上，沪市在2850点有较强支撑，短线大盘依托这一关键点位还会作盘升状，下周初投资者需密切关注5日均线能否收复，大盘有望在2720点至2950点之间构筑相对短暂箱体。