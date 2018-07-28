风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前，控制权转让概念股在二级市场掀起涨停潮，金一文化、华塑控股、金力泰等多股涨停。一般在较为低迷的股票市场环境当中，产业资本的增持和股票回购往往被视为市场拐点的领先指标以及安全边际的保障。

“国有资本特别是地方国资频频出手，成为A股控制权转让市场新势力。数据显示，今年共有18家上市公司拟接盘方具有国资背景。其中，地方国资企业有11家，成为上市公司控制权接盘主力。在去杠杆大背景下，很多上市公司股权质押率接近100%，大股东资金链紧张面临爆仓风险，所以主动寻求国资进场，缓解流动性压力，于是显得A股控制权转让在扎堆出现。”高智说。随着“壳价”不断走低，许多地方国资有寻找上市公司作为资本运作平台的意愿。

“国有企业在资本市场中进行并购重组是有优势的：一是竞争优势，国有上市公司多是行业内竞争实力较强的领头企业，对行业的发展具有重要影响力，能够吸引被并购企业；二是资金优势，国有企业往往具有雄厚的资金实力和资产规模；三是政策优势，国有企业享受国家政策倾斜，在获得资源方面也有诸多优势，有利于并购重组的推进。”郁教授道。上市公司“壳费”下降的同时，国资入驻，会有更大投入。例如金一文化，北京市海淀区国资委需向金一文化提供30亿元流动性支持。

“今年银行对于民营企业放贷明显收紧，大股东股权质押触及平仓线后引发连锁反应，资金链更加紧张。若国资入驻，在缓解公司流动性的同时，等于给上市公司做出背书，在银行授信方面将获更多便利。”高智说。所以不能单纯从名义上的股权转让价格判定贵与贱，要结合股债两方面投入综合计算成本，如果真正能够做到双赢，不但企业受益，投资者在二级市场也能分享并购红利。

下周一行情预测：收阳

仓位：70%