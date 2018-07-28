乐视全年负资产 半年后或暂停上市

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，乐视网发布公告，公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。一周内两次发布可能暂停上市的公告，乐视网本周股价再次大幅缩水，周四盘中一度跌破3元/股，创下历史最低。

从2016年峰值时102.25亿元，到2018年一季度的3.04亿元，乐视网的净资产已经严重缩水。根据乐视网公告，其预计2018年1-6月亏损范围在11亿元元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。

据2018年最新修订的创业板上市规则，若创业板公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深交所可以决定暂停公司股票上市。

乐视网表示，目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

今年年初，包括融创、腾讯、京东、苏宁等企业集体增资入股乐融致新，乐融致新是乐视网子公司，主要负责乐视电视业务运作。据公告，虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。

一旦乐视网暂停上市，损失最大的莫过于成千上万的股东了。从股价来看，相对乐视网2015年创下的历史最高价已下跌超过90%。这么大的损失，不仅中小股东，而且中央汇金和多家基金、资产管理计划也都将波及。