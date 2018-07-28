投资者弃购券商包销的比例上升-可转债申购降温

记者 曹西京

晨报讯 随着网上中签率继续刷新着信用申购规则以来的新高，可转债已不复去年四季度的盛况，投资者弃购券商包销的比例在上升。最新的万顺转债披露，投资者弃购金额达到2.63亿元，占9.5亿元发行规模比例高达27.68%。这离承销商30%的包销上限仅一步之遥。不过，可转债申购热情下降并未影响其发行，周四两只可转债发行，周五凯发电气将发行3.5亿元可转债，下周一也有一只可转债发行。

与万顺转债同日发行的威帝转债，弃购金额也达到3367万元，弃购比例达16.83%。

而2017年9月25日，第一只信用申购可转债——雨虹转债发行时，投资者纷纷申购，网上中签率持续走低，甚至到了十万分之一。2017年第三、第四季度，雨虹转债、金禾转债、兄弟转债的网上中签率仅为0.0013%。但是随着股市波动和可转债上市后破发增多，可转债热度急剧转冷，申购人数下降，中签率大幅提高。

从网上申购户数亦能看出可转债“今非昔比”：18.4亿元雨虹转债去年网上有效申购261.65万户，而30亿元的海澜转债仅17.21万户，2亿元威帝转债网上有效申购降低到8.589万户。不难发现，受股市波动影响，去年四季度出现的“全民打新债”热潮已逐渐消退，投资者申购可转债的热情降低。