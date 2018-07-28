对话爱心冰箱发起人：热传视频的确经过剪辑，但爱心行为都是真的-感人镜头基本是上海人的真实表现

晨报记者 李东华 实习生 朱敏英

这几天，曹杨路地铁站外，一台无人看管的冰箱引起了全上海人的注意——酷暑高温下辛苦工作的环卫工人、交管人员、快递和外卖小哥可以免费拿取冰镇矿泉水和雪糕，与这满满的贴心与关怀一起被热议的还有发起者贴在网上的一段市民爱心视频，里面许多热心市民自费购买饮料或水果放进冰箱让需要的人自取，而有需要的小哥也只拿一瓶。

昨天是免费赠饮冰箱出现的第三天，真实情况又会是如何？爱心是否还在持续？记者从上午10点半至下午1点半作了三个小时的现场记录。

[爱心涌动]

无人看管的冰箱唤起市民爱心接力

近日，一篇《无人看管的冰箱放在39℃高温的上海街头，我们看到了上海人的另一面……》的网络文章加视频爆红，里面讲述的是，一家公司在曹杨路地铁站附近设置了一个“爱心冰箱”，免费为在烈日下工作的特殊人群提供饮料。并用视频记录了爱心冰箱在无人看管的情况下的真实情况。

在视频中出现了许多感人的细节，有母亲对孩子的言传身教；有便利店阿姨自费购置了一箱雪碧放入冰箱； 路过的小哥哥带来了两个西瓜；外卖小哥们自觉只拿一瓶水；环卫阿姨谢绝了冷饮，说要留给更渴更热的人等等。展现了生活在上海的市民的真实一面。

视频中最感人的一幕当属一位西瓜小哥。小哥路过看到爱心冰箱时，停下了脚步，看了看冰箱里，并抬头看了墙上的海报——上面两个大大的“免费”字样，旁边还写着“冷饮补给，环卫工人、交通同志、快递，外卖小哥”，他随即用手机拍下了照片，然后就走开了。但让人没有想到的是，十几分钟后，这位小哥再次返回到了爱心冰箱，并将两个切好的西瓜放进了冰箱里，然后关上冰箱门，安静地走开。

这篇文章推出后，刷爆了许多上海人的微信朋友圈，而与文章一起火的，还有我们善良的西瓜小哥。

据了解，这位西瓜小哥是上外的一名在读大学生，小哥哥表示这次的举动是为了爱心，因为自己特别爱吃西瓜，所以就买了想分享给大家。

[对话发起人]

多数市民如视频中所表现一样，有爱心

此次无人看管免费赠饮活动的发起方，是一家来自杭州的自媒体公司，该公司在上海的负责人练先生就是上海活动点的策划人。在记者观察记录的三个小时里面，练先生也是最忙碌的人。

新闻晨报：这次的活动出发点是什么？

练先生：这次的免费赠饮活动其实是杭州活动的延伸，在杭州是由一家快递业务公司发起，由我们公司配合发起的公益性活动。在杭州设了许多点，我当时建议在上海也放一个点，上海的点是由我们自费来做的。出发点，简单来说就是公益性，免费赠水。

记新闻晨报：活动计划持续多久？现在的情况与当初的设想有没有变化？

练先生：活动计划是一周。今天是第三天，其中第二天遇到大雨天气，其实今天算是第二天。活动之初我们就表示，不接受任何商业团体及企业介入，希望做一个纯公益性的东西。随着网络的传播之后，引起关注很多，所以有些饮料企业也自发送水过来。

新闻晨报：在第一天的自媒体推文视频中，有许多感人的镜头，那在拍摄过程中有没有路人随便拿水的情况？

练先生：视频是25日我们工作人员在远处进行记录跟拍多个小时的剪接。在当天无人看管的情况下，确实也有路人拿水，但很少，并且也只是拿一瓶。绝大多数的市民就如视频中所表现一样，很有爱心，这也是生活在上海的人的一种真实表现。

[记者观察]

镜头1

献爱心人士纷至沓来,工作人员被忙坏

昨天上午10点半，记者在现场看到，爱心冰箱周围至少站着十几人，其中有四名是此次活动发起工作人员，另有三名饮料公司的工作人员。

在近三个小时的观察中，记者发现，冰箱边上始终有工作人员的照看，所谓的“无人看管”现象已不复存在。

工作人员解释，第一天为了真实记录确实是无人看管状态，但昨天因为围观及爱心人士纷纷而至，工作人员只能全程参与协调。

在冰箱周围人群的外围，还有许多远观的人，包括一些快递小哥及路人。其中一名快递小哥对记者说：“前天我就拿过一瓶水，挺好的，今天人太多了，想拿瓶水都不好意思过去。”

不过记者也注意到，现场的工作人员似乎也注意到了一些边上的快递人员及环卫工人，会主动将水送到他们手上。

在近三个小时的时间里，根据记者的不完全统计，共有40多位快递、外卖小哥来到免费赠饮点拿了饮料或矿泉水。

镜头2

各路饮料公司赶来蹭热点

自发来补给爱心冰箱的不只有热心市民，还有多家品牌饮品公司。

11时许，一辆黑色轿车来到附近，随后车上下来了三名人员，接着搬下了5箱饮料，接着三名工作人员用小推车将饮料送至爱心冰箱，交由工作人员。随后饮料公司人员与工作人员还进行了简单交流，表示企业在得知这一爱心免赠点后，也愿意出一份力。

紧接着不久，另外一家饮料公司一名穿着显眼红T恤的员工也搬来了多箱自产的矿泉水。

记者注意到，至中午12点，已有四家饮料企业到此赠水，而赠水过后各饮料企业都会留有一名员工在现场，一边是帮助活动发起单位工作人员维持现场秩序，一边是主动接受媒体及路人的询问。

旁边一家商铺的员工告诉记者，前两天这些企业都没见人，更多的是过往的路人来献爱心。“第一天最安静，我们旁边的商铺也感觉挺好，今天感觉成‘网红’点了，不过味道也有点变了。”

对此，路过市民吐槽，“饮料公司这是借爱心热点做自己的宣传，想送饮料送水平时都可以送到各环卫公司啊。”

镜头3

免费赠饮点成了网红“合影点”

因为爱心冰箱处于曹杨路地铁口附近，进出的人流很大，几乎每一位经过的行人都会驻足阅读海报上的文字，而后拿出手机，拍照留念。

一位带着小孩的妈妈告诉记者，她前一天在朋友圈看到了爱心冰箱的消息，因为就住在附近，所以带着小朋友一起过来看看。随后这位妈妈还到旁边的便利店里买了两瓶饮料，让小朋友放进冰箱内，妈妈用手机记录下了小朋友的爱心。

拍照的人中有穿老头背心的大爷，推着买菜小车的大妈，也有与爸妈同来的小孩，三五结伴的青年。一些热心市民带来了自费买的水和饮料放进爱心冰箱中，同行的人将照片定格在热心市民将水放进冰箱的那一刻。

镜头4

城管两次光临,提醒不要挡道

免费冰箱放置的位置，在两家商铺中间的人行道上，冰箱是柜式冰箱，虽然体积不大，靠墙放置时对行人正常通行并不影响，但由于各饮料企业的不断免赠，冰箱周围已堆放了十余箱饮料。一家企业看到工作人员一直爆晒在太阳底下，又主动支起了一把大太阳伞，加上不断有路人驻足拍照，使得人行道变得相对拥挤起来。

10时许及12时许，城管工作人员先后两次来到冰箱点，并与工作人员进行沟通，希望工作人员能维持秩序，保持道路畅通。

据了解，在10点钟前，由于围观者过多，也有民警到现场观察，最后工作人员主动上前解释。