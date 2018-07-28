当“火星大冲”遇上“最久月全食”-七八月“星空大戏”连连，8月13日还有一场英仙座流星雨

晨报记者 徐妍斐

昨晚今晨，天宇接连上演两场天文奇观——“火星大冲”遇上本世纪最长月全食。昨晚“火星大冲”率先登陆夜幕，火星与地球、太阳连成一条直线，天气晴好地区的人们可以肉眼观看到橙红色火星悬挂夜空。随后，本世纪以来持续时间最长的月全食在天幕上演，不过上海地区无法看见月全食全过程。

昨晚错过了观看星空也没关系。上海市天文学会秘书长汤海明表示，“冲日”前后数星期都是观测火星的好时机。

另外，8月13日4时至16时之间，英仙座流星雨也将迎来本年度的极大期。作为年度三大流星雨之一，表现稳定的它将为天文迷带来另一场浪漫的感动。

“火星大冲”错过也无妨

虽说“十五年等一回”，但如果错过昨夜的“火星大冲”也没关系。汤海明表示，“冲日”前后数星期都是观测火星的好时机，不仅仅局限于昨晚这一天。

火星大冲，听上去很专业，到底是什么意思？汤海明介绍，在了解火星大冲之前要先知道火星冲日。火星冲日是指火星和太阳正好分处地球两侧，三者几乎排列成一线，这一天文现象称为“冲日”，简称“冲”。此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球，所以明亮而易于观察。火星每过15年到17年就会有一次“大冲”，上一次发生在2003年8月29日，距今已近十五年，而下一次“火星大冲”要等到2035年9月15日。

上海看不见月食全过程

在“橙红火星”高悬天际之时，月全食也将登临夜空。

相比“火星大冲”，月全食没有那么罕见。这是今年第二次月全食。天文预报显示，本次月全食最精彩的全食部分长达1小时44分，为21世纪以来历时最长的月全食。

在中国境内，由于本次全食发生在后半夜，上海等东部地区可见“带食月落”。

8月英仙座流星雨可期

下个月13日将迎来英仙座流星雨，如果届时天气晴好，观测环境佳，人们就有希望成功看到。

英仙座流星雨来源于斯威夫特·塔特尔彗星，每年固定时间稳定出现，是最活跃、最常被观测到的流星雨，也是对非专业流星观测者来说最好的流星雨，为全年三大周期性流星雨之首。英仙座流星雨每年固定在7月17日到8月24日这段时间出现，最活跃的时间在8月8日至14日之间，高峰出现在8月12至13日。