摩托车高架撞伤交警 逃离现场当日被擒

晨报记者吴艺璇 通讯员于筱晴报道 昨日，一违法驾驶摩托车的男子在高架上驾车冲撞执勤交警的视频在网上流传。视频中，一名骑摩托车的男子将执勤交警撞倒在地后，捡起掉在地上的背包驾车扬长而去。目前，该男子已被依法刑事拘留。

案发后，黄浦警方迅速成立专案组开展侦查。经查，7月26日10时20分许，市公安局交警总队高架支队执勤民警卓璠在南北高架淮海中路西侧上匝道处执勤时，发现一名头戴绿色头盔的骑手驾驶轻便摩托车从上匝道向高架主路行驶，卓璠立即示意其停车，但摩托车驾驶员非但未停车，反而加速逃逸。在拦截过程中，摩托车撞到东侧高架护栏，随即又逆向掉头后企图绕过交警再次逃逸，民警在实施第二次拦截时，被摩托车撞倒在地。摩托车驾驶员捡拾起冲撞中掉落在地的背包后，驾车逃离现场。民警卓璠在受伤后被送往医院接受治疗。

黄浦警方循线追击，明确了犯罪嫌疑人身份。26日23时45分许，犯罪嫌疑人黄某（32岁）在奉贤区南桥镇一民宅内被民警抓获。