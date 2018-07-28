王战：新时代长三角一体化的思考与路径选择

孙雯婕

关于新时代长三角高质量一体化，上海市社会科学界联合会主席、上海市决策咨询委员会委员王战教授提出了三个核心问题：首先，是全球视野下的形势以及长三角高质量发展之间的关系问题；其次，是新时代要以发展五大发展新理念引领高质量一体化；第三，是上海如何当好排头兵、先行者。

长三角高质量发展

“全球视野下的长三角一体化”的定位在王战教授看来非常出彩，它并没有局限于长三角看长三角，而是放到全球视野下去看，由此，长三角问题的视角与格局都大不相同了。进入新时代，不仅要考虑到国内的问题，也要考虑到整个国际形势。在这样的大“语境”下，王战提出，长三角高质量的发展暗含了一个前提——长三角高质量的发展必须放在它的目标上去定位，而非“自说自话”、“自娱自乐”，它的目的应该是服务于长江经济带，服务于“一带一路”。

王战说：“我认为应该是以五大发展新理念来引领长三角高质量一体化。”

五个发展理念用在长三角，并不是一句空话，它应该有很多实际的举措，譬如：成为创新高地，够引领“两带一路”产业可持续发展。再者，从降物流成本开始，形成一个利益共同体的机制才是长三角一体化最好的起点。

上海当好龙头的四大要点

首先，上海要建成卓越的全球城市，首先要通过打造最佳的营商、宜居环境，提升核心竞争力和城市功能，打响四大品牌，成为长三角世界级城市群的实至名归的核心城市与门户城市。

第二，上海要在搞好自贸区的前提下继续争取自由港。王战认为如果将来有自由港，必然是定位于上海的。这不仅是因为上海的转口贸易量特别大，条件特别好，更是因为真正意义上的自由港应该在长江的海运港上。

第三，上海创新发展要基础研究先行，也要科研成果产业化先行。上海在这方面确实做了很大的贡献，譬如上海打造了多个“中心”，但它的意义不在于GDP数值上，而在于它为全国提供了很多基础研究的服务。

第四，把崇明世界级生态岛打造成示范区。王战极力主张在崇明岛上打造一个联合国生态学院，让“一带一路”沿线国家的环境部长们聚集于此召开国际研讨会。这不仅是为长三角鼓掌，也是对中国绿色发展、长江流域保护的点赞。