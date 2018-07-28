实现长三角更高质量一体化发展-学界业界媒界齐聚，谋求新时代大融合

晨报记者 张谷微

东方风来，海上潮起。昨天，由新闻晨报·周到上海客户端主办的“海上风来——全球视野下的长三角一体化”论坛顺利召开。迈入新时代的上海如何提升能级和核心竞争力，建成令人向往的创新之城、人文之城、生态之城？在服务长三角更高质量一体化发展中，上海如何打响具有国际标识度的上海品牌？在打造品质生活新高地中，长三角都市媒体如何融合发展做出贡献？且听学界、业界、媒界领袖人物带来的这一场夏日思想盛宴。

为长三角一体化

发展出谋划策

长三角地区能否成为与纽约湾区相比肩的世界经济之极？上海又将如何发挥龙头的作用？昨天，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生带来主旨演讲，从全球视野剖析了长三角一体化发展的历史机遇与时代特征。

十九大报告指出，中国经济已由高速增长转向高质量发展阶段。上海市社会科学界联合会主席、上海市决策咨询委员会委员王战教授在演讲中，阐述了对新时代长三角一体化的思考与路径选择。

就文化上的互融互通，上海科技馆馆长王小明、上海图书馆馆长陈超，世博会博物馆馆长刘绣华，以及艺术传播机构艺高高创始人兼首席艺术官曹启泰，分别介绍了在各自领域的实践，强调文化产品供给在打造世界级城市群过程中的重要作用。

此外，蚂蚁金服城市服务总经理刘晓捷也分享说，蚂蚁金服在全球已经有超过8个亿的用户，服务超过1000万商家。这几年他们摸索了四种模式：本地钱包模式、出境游模式、全球收全球付，以及全球汇。他们希望用互联网科技的创新和力量来助力长三角的一体化。

长三角都市媒体融合

暨城市服务宣言发布

媒体与城市息息相关、荣辱与共，尤其是都市类媒体。昨天，长三角四大都市报老总：新闻报社党委书记、社长黄琼，新华日报社党委委员、扬子晚报总编辑王文坚，都市快报总编辑胡红斌，安徽报业传媒集团副总经理、新安传媒公司董事长丁传光，热情分享了各自在与城市的融合发展中的经验与开拓。同时，沪苏浙皖四地媒体对相互之间进一步的融合再次达成高度共识。

昨天的论坛现场，为推动长三角更高质量一体化发展，打造国际化品质生活新高地，进一步推动都市类媒体融合发展，沪苏浙皖四地的都市报领军媒体：新闻晨报、扬子晚报、都市快报、新安传媒共同倡议搭建“长三角都市媒体融合服务平台”，并定期轮流举办“长三角都市媒体融合发展峰会”。

四大媒体共同倡议更多长三角地区的媒体加入服务平台，扩大平台规模，形成区域网络； 推动各成员单位间的沟通机制，实现信息共享、优势资源共享； 共同推动各成员单位的品牌活动在其他城市进行复制，惠及更广泛的用户群体；联手打造创新、优质项目、产品；适时吸引企业、资本的合作，建立长三角都市媒体融合发展基金；秉承“媒体服务城市、媒体融入城市”的理念，为服务于打造长三角地区世界级城市群、国际品质生活新高地共同努力。