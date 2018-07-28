昨日距离首届进博会开幕仅余百天，胡春华、李强出席誓师动员大会“以最高标准、最快速度、最实作风，举全市之力确保取得圆满成功”

晨报记者 谢 竲

“新时代，共享未来”。在倒计时100天的重要时刻，首届中国国际进口博览会主题口号、标识、吉祥物正式发布：主题口号为“新时代，共享未来”（英文口号表述为 New Era,Shared Future）。标识由地球、浅蓝色圆环、进博会中英文名称和英文缩写（CIIE）等部分组成。而吉祥物主体形象为中国的“国宝”大熊猫，取名“进宝”，既有“进口博览会之宝”的涵义，也是“进博”的谐音，还暗含着“招财进宝”的吉祥寓意。

商务部副部长王炳南在上海举行的新闻发布会上说，进博会的主题口号“新时代，共享未来”，彰显了进博会将打造全球包容、开放合作、互惠发展的新型国际公共平台，让世界共享“新时代”中国发展成果，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

进博会标识和吉祥物的设计方、东道品牌创意集团有限公司董事长解建军说，标识中间的地球寓意进博会的广泛性、多样性和包容性；地球上的绿色中国，体现了“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念；图标外侧为浅蓝色圆环，寓意着中国与世界各国紧密的团结合作。图标中进博会的英文简称“CIIE”中间两个字母“II”形似一扇打开的大门，字体颜色选取中国红，象征着中国热情好客，欢迎世界宾朋。

进博会招展情况远超预期。王炳南说，首届进博会企业商业展面积达27万平方米，比照国际权威机构全球著名商业展数据，展览规模已经跻身全球商业展的前列，来自130多个国家和地区的2800多家企业确认参展，其中，签约参展的世界500强和行业龙头企业达到200多家。

作为首届进博会的举办地，上海紧紧围绕“进得来、出得去、行得畅、住得下、吃得好、守得稳”的总要求，专门成立了城市保障领导小组。据上海市副市长吴清介绍，目前相关重大项目建设正抓紧组织实施，主要场馆改建预计8月底基本完成，核心区和外围重点区域绿化提升和环境整治则预计于9月底完工。