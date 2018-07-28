李强应勇殷一璀董云虎尹弘等深入基层一线，向“战高温”的各行各业职工表示敬意慰问

高温期间要确保市民群众正常生活和城市安全有序运行，不能有丝毫麻痹松懈，要全力以赴将各项工作落到实处。要切实关心爱护好坚守在战高温一线岗位的干部职工，因地制宜做好各项防暑降温工作。

今天，申城进入今夏第8个高温日，高温酷暑考验着上海城市安全有序运行和群众正常生活生产保障工作的每一个细节。市委书记李强，市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘等市领导今天深入基层一线，向冒着高温辛勤工作的全市各行各业职工表示敬意和慰问。李强指出，高温期间要确保市民群众正常生活和城市安全有序运行，不能有丝毫麻痹松懈，要全力以赴将各项工作落到实处。要切实关心爱护好坚守在战高温一线岗位的干部职工，因地制宜做好各项防暑降温工作。

上午，李强和市委常委、市委秘书长诸葛宇杰来到市公安局消防总队黄浦支队车站中队，慰问一线消防官兵。消防官兵正冒着酷暑，穿着厚实的消防服进行登楼训练，个个汗如雨下。这个中队主要担负黄浦区3.21平方公里、10余万人口的消防保卫任务。李强与大家一一握手问候，详细了解训练和出警情况，并察看了消防车等应急救援装备。“大家辛苦了！你们是城市安全的守护者，也是为老百姓解困排忧的主力军，向你们表示感谢。”李强叮嘱负责同志，既要保证训练质量、练好本领，也要保障好消防官兵的身体健康。

在市消防总队，市领导一行慰问了正在指挥中心值守的同志，关切询问高温期间消防工作情况。在大屏幕上，同步显示着140个消防中队、695辆消防车已进入随时待命的状态。李强仔细了解指挥调度、警情类型、消防设备以及风险隐患等情况。得知本月上海消防接警数与去年同比略有下降，其中火警和抢险救援约各占三成，社会救助占四成，李强说，连续高温天气中，大家为确保城市安全付出了艰辛努力。上海作为超大城市，一定要抓好消防安全隐患大排查，早发现、早整改，风险就少一分。要时刻绷紧安全这根弦，确保城市安全有序运行，为迎接首届中国国际进口博览会作出积极贡献。

市领导一行还来到兴国路、泰安路路口，看望慰问合杆整治现场的一线工人。今年上海将完成100公里架空线入地和合杆工作，此处合杆整治工程计划8月底完成管道铺设，9月底完成架空线入地和合杆工作。李强向一线施工人员表示慰问，感谢他们为打造高品质城市环境作出的贡献，并仔细询问工人们的防暑降温保障措施。市领导叮嘱相关负责人，高温期间，要合理安排好工作，既要保质保量完成工程任务，又要关心关爱一线工人，保障好大家的身体健康。

连日高温，骄阳似火。应勇与副市长翁铁慧来到上海市医疗急救中心外滩分站，作为全市157个急救分站之一，外滩分站主要为周边居民和游客提供急救服务。站内“120”急救车辆整齐排列，随时待命。市领导与急救工作人员亲切握手，并察看车辆设施装备，鼓励相关部门探索制定急救车辆的“上海标准”。在关心询问急救工作人员的工作生活情况时，应勇说：“院前急救体系是城市应急体系的重要组成部分，承担着日常急救的重大责任，你们是市民生命安全的守护者，感谢大家，也向全市急救工作人员和广大医务工作者表示慰问！”

在外滩、人民广场等重点区域，由民警、武警组成的特种机动队正在高温下坚守岗位，守护城市安全。应勇看望慰问在人民广场巡逻的黄浦公安分局特种机动队，并向全市公安民警和武警官兵表示慰问和感谢，要求相关部门更加爱护一线民警和武警战士。应勇指出，公安部门要把警力放在街面，进一步提高见警率，让群众更有安全感。要针对夏季治安多发、易发问题，早防范、严打击，为全市迎接进口博览会的召开营造更加安全有序的环境。

殷一璀一行下午来到位于长宁路上的建工集团北横通道建设工地，慰问奋战在高温一线的建设施工人员。北横通道西起中环北虹路立交，东至周家嘴路内江路交叉口，全长19.1公里。殷一璀与建设者代表一一握手，感谢他们为城市建设作出的贡献，叮嘱大家做好防暑降温工作。随后，市领导来到位于虹桥路上的程十发美术馆建设工地，向在高温天气下坚守岗位的工作人员表示亲切慰问。殷一璀询问了工人们高温天的上下班时间，嘱咐他们保重身体，劳逸结合，确保高温季节身体健康，施工安全。

下午，董云虎一行来到南京西路、常德路路口，慰问执勤交警、辅警和协管员。该路口群众各类出行需求交汇，交警部门配齐执勤力量，加强协调、指挥和疏导。董云虎与大家一一握手，感谢大家为保障城市交通安全有序所付出的辛勤努力，叮嘱大家要劳逸结合、合理安排作息。随后，市领导来到武康路电力架空线入地施工现场，慰问一线工人。董云虎感谢一线工人为城市精细化管理和优化美化城市空间作出的贡献，叮嘱相关单位做好防暑降温服务保障措施，切实保障一线工人的安全和健康。

尹弘一行上午来到南浦大桥公交枢纽，慰问高温期间辛勤工作的公交一线职工。尹弘与大家一一握手，关切地询问驾驶员、安全检查员等岗位的工作安排，感谢公交职工为保障城市交通有序运行、满足市民出行需求付出的努力。他登上公交车，慰问当班司机，走进车辆调度室，了解智能调度系统工作情况。尹弘叮嘱负责人要关心关爱职工，做好防暑降温保障措施，高温期间更要严格安全管理，确保行车安全，为广大乘客提供便捷优质的服务。

作者：张骏 孟群舒 简工博 吴頔

来源：上观新闻