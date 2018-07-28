习近平抵达毛里求斯共和国过境并进行友好访问

新华社路易港7月27日电（记者严明 文浩）27日，国家主席习近平抵达毛里求斯共和国，过境并进行友好访问。

当地时间晚9时15分许，习近平乘坐的专机抵达拉姆古兰国际机场。毛里求斯总理贾格纳特到机场迎接。当习近平和夫人彭丽媛步下舷梯，贾格纳特和夫人科比塔迎上前去。科比塔向彭丽媛献上鲜花。

贾格纳特在机场为习近平举行隆重欢迎仪式。

两国领导人登上检阅台。军乐队奏中毛两国国歌。在贾格纳特陪同下，习近平检阅仪仗队。现场奏响中国歌曲《我的中国心》。检阅后，两国领导人共同前往接待大厅。习近平和彭丽媛同毛方迎接人员握手。贾格纳特夫妇同中方陪同人员握手。

两国领导人亲切交谈。习近平表示，我刚刚抵达就感受到毛里求斯政府和人民对中国人民的深情厚谊。中毛关系友好。我期待同总理先生就中毛关系以及共同关心的国际和地区问题交换看法。贾格纳特表示，热烈欢迎习近平主席过境毛里求斯并进行友好访问，很荣幸接待习近平主席到访，非常期待明天同习近平主席的会晤。

习近平是在结束对南非国事访问并在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤后抵达毛里求斯的。离开约翰内斯堡时，南非政府高级官员到机场为习近平和彭丽媛送行。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

毛里求斯第一副总理克兰达维卢、大法官马塔丁、议长哈努曼吉、外长卢奇米纳赖杜等一同在机场迎接。

中国驻毛里求斯大使孙功谊也到机场迎接。