人民日报评论员：坚持合作共赢，建设开放经济 ——二论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

新华社北京7月27日电

人民日报7月28日评论员文章：坚持合作共赢，建设开放经济——二论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

封闭没有出路，开放才能发展。

在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛上，习近平主席发表重要讲话，着眼世界大势和时代潮流，致力于让金砖合作在第二个“金色十年”里实现新的飞跃，明确提出了顺应时代潮流、实现共同发展的“中国主张”，第一点就是强调“坚持合作共赢，建设开放经济”。这一重要讲话，为世界经济发展指明了方向，勾画了金砖合作踏上新征程、完成新使命的蓝图美景，赢得与会嘉宾的高度认同。

开放合作是科技进步和生产力发展的必然逻辑。面对世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的时代潮流，任何国家都不能关起门来搞建设。从历史发展看，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，利益高度融合，彼此相互依存。每个国家都有发展权利，同时都应该在更加广阔的层面考虑自身利益，不能以损害其他国家利益为代价。习近平主席强调：“贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。”这一重要论断，引来与会人士强烈共鸣，大家普遍认为，在经济全球化快速发展的今天，想与整个世界隔绝是非常短视的想法，单边主义、贸易战不仅对全球经济产生负面影响，而且会损害国际社会共同利益。

在世界经济经历深刻调整变革之时，只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展，才是各国应当作出的明智选择。正如习近平主席曾经指出的：世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。只有坚定不移发展开放型世界经济，在开放中分享机会和利益、实现互利共赢，才能引领世界经济走出困境，实现包容性增长和共同繁荣。

作为世界经济变迁和国际格局演变的产物，金砖国家合作机制在第一个10年里乘势而起，亮点纷呈。五国秉持开放包容、合作共赢金砖精神，推动各领域务实合作不断深入，深化了团结互信，增进了五国人民福祉，拉紧了利益和情感纽带，为世界经济企稳复苏并重回增长之路作出了突出贡献。面向未来，金砖国家坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展；让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助新兴市场国家和发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化的红利，才能推动金砖合作完成新使命，为世界经济发展作出新贡献。

唯有开放才能进步，唯有包容才能让进步持久。坚持合作共赢，建设开放经济，牢固树立人类命运共同体意识，携手同心，同舟共济，我们就一定能够让世界更美好、让人民更幸福。