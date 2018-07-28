倒计时100天！上海将办一件举世瞩目的大事！

还有100天

11月5日至11月10日

首届中国国际进口博览会

将在上海举办

这是一件举世瞩目的大事

这是世界上第一个

以进口为主题的大型博览会

130多个国家和地区

2800多家企业将齐聚上海

预计到会国内外采购商超过15万人

主展馆：国家会展中心(上海)

中国国际进口博览会标识

中国国际进口博览会吉祥物

只有130克的日本羊皮鞋

意大利复古咖啡机

还有智能高端设备、电子产品

创意设计、文化旅游 ……

全世界好吃、好用、好玩的

都会为你一一呈现

这么多人

这么多家企业

上海， are you ready？

7月的上海，骄阳似火

国家会展中心内外的工人们

正抓紧施工

博览会重点场馆周边

配套工程项目的建设进展顺利

乘坐公交专线可直达展馆

现场不仅有室内外导航系统、5G服务

还设置临时银行网点等便民设施

志愿者们上岗已有一个月

他们已成为一道靓丽的风景线

4列“进口博览会专列”地铁正式开行

满载着此次盛会的“知识帖”

和大家的深情寄语

上海社科院问卷调查显示

高达98.6%的人愿意到现场参与

展会的气氛是越来越火热了

中国国际进口博览会

是中方坚定支持贸易自由化

主动向世界开放市场的重大举措

将为各方进入中国市场搭建新的平台

中国国际进口博览会的举办

有望推动形成在经济全球化背景下

包容互惠发展的公共产品

展现中国扩大开放的更强决心

新时代，共享未来！

11月，上海不见不散！

来源：人民日报微信综合