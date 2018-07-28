习近平在“黄金之城”的十个金句

1.国际社会再次来到何去何从的十字路口

要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。全球治理体系的走向，关乎各国特别是新兴市场国家和发展中国家发展空间，关乎全世界繁荣稳定。

2.贸易战不可取，因为不会有赢家

贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。

3.成功跨越蜕变，各国将得到发展新生机、新活力

在新一轮科技革命和产业变革大潮中，除旧布新必然导致产业变革，这个过程是艰难痛苦的。成功跨越蜕变，各国将得到发展新生机、新活力，给人民带来更好生活、更多福祉。

4.要让经济全球化的正面效应更多释放出来

要让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助新兴市场国家和发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化的红利。

5.潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰

潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。

6.大家的事商量着办，反对霸权主义和强权政治

金砖国家要坚定奉行多边主义，敦促各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等，大家的事商量着办，反对霸权主义和强权政治。

7.只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展

在世界经济经历深刻调整变革之时，只有开放才能使不同国家相互受益、共同繁荣、持久发展，才是各国应当作出的明智选择。

8.我们将继续敞开大门搞建设

我们将继续敞开大门搞建设。我们将继续创造更具吸引力的投资环境，加强同国际规则对接，增加透明度，坚持依法办事，鼓励竞争，反对垄断。我们将加强知识产权保护，加大执法力度，提高违法成本，鼓励企业间正常技术交流合作，保护所有企业合法知识产权。我们将主动扩大进口，促进经常项目收支平衡。

9.“一带一路”倡议源于中国，属于世界

共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，源于中国，属于世界。我们真诚希望金砖国家、非洲国家、广大新兴市场国家和发展中国家加入共建“一带一路”伙伴网络，让共建“一带一路”成果惠及更多国家和人民。

10.中非合作是南南合作的典范

中国是非洲国家天然的好朋友、好兄弟、好伙伴，中非合作是南南合作的典范。