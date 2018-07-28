这部大片在上海全城刷屏！你在地铁、公交、机场看到了吗？

中国国际进口博览会马上进入倒计时100天！这几天，高铁、机场、地铁、公交车、国际邮轮港……一部进口博览会大片正在上演，海陆空全城都在“刷屏”。今天播放时长4分30秒的完整版，让你一次看个够！

清晨，在航班机长的一声“Welcome to Shanghai（欢迎来到上海）”问候中，城市醒来。中国国际进口博览会举办场地——国家会展中心“四叶草”，在晨曦中安静绽放，拥抱世界的上海图景渐次展开。

热气腾腾的小笼馒头，时尚精致的咖啡工坊，寻常人家的日常生活，新鲜有趣的购物场景，活力四射的国际赛事，美轮美奂的演出现场，繁忙装卸的自动化码头，紧张有序的大飞机组装车间……

夜幕下，“四叶草”灯影璀璨，向世界发出邀请。

目前，这部片子已在长三角高铁站、625组高铁列车，浦东机场和虹桥机场的71块电子屏，地铁徐家汇站、人民广场站、新天地站、科技馆站、陕西南路站公益大屏，东方明珠移动电视，以及吴淞口国际邮轮港、上海私人停机坪基地等平台上播出，上海广播电视台各频道也在公益广告时段播放。

这部完整版进口博览会上海城市形象片，由上海市政府新闻办出品、上海幻维数码创意科技有限公司制作，展现上海最新的城市景观、人文风情、都市魅力，显示出这座城市的开放姿态和欢迎世界各国朋友前来参加进口博览会的诚挚热情。

（原标题为《这部大片在上海全城“刷屏”！你在地铁、公交、机场看到了吗？》）

进口博览会上海城市形象片。 视频来源：上海发布 视频编辑：张同泽(04:30)