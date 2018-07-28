习近平出席纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议

央视网消息（新闻联播）：纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议当地时间27日在南非约翰内斯堡举行。中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。

与会领导人积极评价金砖国家领导人会晤10年来金砖合作取得的丰硕成果，就金砖国家未来合作建言献策，一致同意携手开创包容增长、共同繁荣的未来。

7月27日，纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议在南非约翰内斯堡举行。中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。 新华社记者 李涛 摄

习近平在讲话中指出，短短10年光景，金砖合作从一个经济概念成长为具有重要影响力的国际合作机制，展现出勃勃生机和光明前景。未来10年，是金砖国家发展处于关键阶段、面临重大机遇和挑战的10年。金砖国家应该紧紧围绕和平与发展的时代主题，牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，顺应世界多极化、经济全球化潮流，努力开创金砖合作第二个“金色十年”。一要秉持金砖精神，深化金砖战略伙伴关系，加强沟通和协调，在国际上发挥金砖作用，推动构建开放型世界经济，维护共同利益和发展空间。二要坚持“三轮驱动”，丰富金砖务实合作内涵，继续朝着贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通、人文大交流的方向，打造更多合作亮点，加强协调和指导，确保金砖国家新工业革命伙伴关系取得实实在在成果。三要拓展“金砖+”合作，构建广泛伙伴关系，让其他新兴市场国家和发展中国家都参与到金砖合作中来，形成维护共同利益、促进共同发展的强大力量。

7月27日，纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议在南非约翰内斯堡举行。中国国家主席习近平出席。 新华社记者 李涛 摄

习近平强调，金砖合作要蓬勃发展、永不褪色，根本动力来自我们谋求更大发展、提升人民福祉的共同追求，来自我们对持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽世界的共同向往。我们要一道努力，让金砖合作造福金砖国家民众，惠及各国人民，在第二个“金色十年”大放异彩。

其他与会领导人表示，从2009年叶卡捷琳堡会晤到今年约翰内斯堡会晤，金砖国家合作走过了不平凡的历程，提高了五国人民福祉，也为促进世界经济增长、完善全球治理发挥了重要积极作用。当前，金砖合作面临历史性机遇。我们要携手同行，坚持多边主义，抵制单边主义，体现金砖价值，培育金砖理念，深化经贸、政治安全领域互利合作，密切和丰富各种人文交流，不断加强金砖战略伙伴关系，使金砖合作在第二个十年取得更加丰硕成果。

王毅参加。

来源：央视网