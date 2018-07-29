迎进博会申城街头更美更炫-申字型高架换新姿，黄浦江四大桥已完成老旧景观灯拆除，人民广场、外滩、陆家嘴建3座大型立体花坛

记者 钟晖 郁文艳

晨报讯 黄浦江四座跨江大桥“换装”，申字型高架展新颜，人民广场、外滩、陆家嘴三个市级重点区域9月底将制作完成三个立体花坛……这个9月，上海将变得更美。

据上海市路政局介绍，为迎接即将到来的进口博览会，上海申字型高架将以崭新的姿态亮相，“景观照明、涂装景观提升工程近日已开工，9月底将完成亮灯”。与此同时，近10万盆的高架悬挂绿化摆花，正在苗圃育苗，计划9月上旬开始陆续摆放至高架上。

此外，上海全市高架道路防撞墙的颜色标准也要统一，并率先在延安高架进行涂装试验。

在道路运行保障方面，据了解，车流稠密的G2京沪高速、G50沪青平高速的综合整治工程已上马；G15沈海高速大修工程分四个阶段正在有序推进。而虹桥枢纽核心区高架等综合整治工程、延安高架（外滩-外环沪青平立交）预防性养护工程、虹桥枢纽区域道路标志标线、引导标识、视频监控完善工程，将全部按计划进度9月底竣工。

对备受关注的黄浦江四桥——杨浦、南浦、卢浦、徐浦大桥，记者了解到，目前四桥的老旧景观灯即将拆除完毕，9月底将完成“换装”，届时四座大桥将展现滨江景观岸线夜景新魅力。

在城市立体“妆容”上，据上海市绿化市容局介绍，目前人民广场、外滩、陆家嘴三个市级重点区域的花卉布置设计方案已经完成。其中人民广场喷水池的“秋实满园”、陆家嘴环岛的“珠联璧荷”、外滩外白渡桥南侧的“扬帆起航”将是最吸睛的3座大型立体花坛，“三个立体花坛将在9月底前制作完成，以进一步烘托进博会的喜庆氛围”。