玉佛禅寺新增建筑落成

记者 陈里予

晨报讯 继大雄宝殿平移顶升工程圆满完成后，上海玉佛禅寺的修缮工程又迎来了一个新的阶段，中轴线上的新增建筑——观音殿、钟鼓楼已经建造完成，寺院前院殿堂的修缮工程已接近尾声。昨天上午9时，上海玉佛禅寺隆重举行“新建观音殿、钟鼓楼落成，圣像开光暨藏经宝函安放典礼”。

自2014年7月，上海玉佛禅寺正式启动消除公共安全隐患保护性修缮工程以来，受到了广泛关注。寒来暑往，历时四载，全寺上下在方丈觉醒法师的带领下，相继完成了东西两侧殿堂的改建，同时对中轴线上大雄宝殿、天王殿进行保护性修缮。

观音殿、钟鼓楼的圆满落成，是玉佛禅寺修缮工程的又一个新的成果，也让玉佛禅寺这座百年古刹的建筑布局更加完整，已形成天王殿、观音殿、大雄宝殿为中轴线，层层递进的进香拜谒顺序，寺院环境也更显静谧庄严。

昨天还举行了藏经宝函安放仪式。2017年10月，为筹建观音殿，上海玉佛禅寺诚心发起了万人同诵、万人誊写万卷 《观世音菩萨普门品》活动，整整四十九日的活动，汇聚了海内外万余信众，共同誊写了《普门品》一万五千余册。这些信众精心抄录的经本，被装入500个不锈钢宝函中密封起来，在现场数千名信众、游客的共同见证下，一一被安放入大雄宝殿佛像基座下方，永久珍藏。