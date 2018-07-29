导个航竟还要读取你的通讯录、短信-上海市消保委发布地图类手机APP权限评测，高德等五款回应将整改，取消相关功能

晨报记者 李晓明

地图类APP已成为当前智能出行的必备软件，不过，很多人不清楚的是，当你在手机上使用这些APP导航时，手机中的通讯录和短信等个人信息也一同被它们读取了。

日前，上海市消保委发布地图类手机APP涉及个人信息权限评测结果，披露了一些热门地图类APP过度获取用户隐私权限的问题，引起社会广泛关注。

曝光后，高德、百度、腾讯等5家企业向市消保委提交了整改报告，表示将取消相关功能。

逾八成人忧泄露个人信息

网络调查数据显示，地图类APP已成为当前智能出行的必备软件，97.63%的消费者手机安装了地图类APP。其中，40%的消费者安装了两个地图类APP，7%的消费者安装了三个。84.68%的消费者认为，准确度高、体验好是选择地图类APP 的重要因素，有7.9%的消费者选择注重个人隐私保护。个人信息保护成为消费者关注的焦点。网络调查显示，82.59%的消费者担心地图类APP泄露个人信息。其中，23.44%的消费者“非常担心”。

上海市消保委认为，个人信息保护的关键是规范收集和使用。《网络信息安全法》第四十一条规定：网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息，不得违反法律、行政法规的规定和双方的约定收集、使用个人信息，并应当依照法律、行政法规的规定和与用户的约定，处理其保存的个人信息。

用户车牌等信息也能获取

当用户下载使用地图类APP 时，一般都会弹出要求获得授权的信息，包括用户的通讯录、短信、照片、车牌等信息。据专家介绍，这种权限实际上是一种安全机制，用于限制应用程序对于终端系统中某些具有限制性功能的使用。

实测中，各APP敏感权限数量各不相同。安卓系统中，腾讯地图获取敏感权限数量最少，只有7个； 百度地图获取敏感权限最多，为14个。另有搜狗地图、高德地图、图吧导航获取敏感权限的数量分别为10个、11个、13个。不过，专家指出，不能单纯通过应用所申请权限数量的多少，去评价一款应用权限“申请及使用”的合理性。实测中也发现这些APP都存在过度获取用户隐私权限问题。既然不授权也可发送短信，那为什么还要消费者授权呢？

同样在评测中，高德地图在获得用户通讯录和短信权限授权后，也未检验到相对应的功能。搜狗地图、图吧导航同样存在申请的权限与实际功能不完全对应的问题。而且，这些APP普遍缺少让消费者“一次性授权”的选项。评测发现，与消费者个人隐私关系度密切的通讯录、短信等敏感权限，如果消费者一旦授权，APP将永久性获取该权限。

对于上述APP过度获取用户授权的行为，市消保委副秘书长唐健盛打了一个形象的比方：“这就像是请钟点工上门打扫房间，如果你直接给她一把钥匙，就不用麻烦自己每次来给她开门了。但是方便归方便，你不能保证她拿了钥匙，只打扫卫生，不干其他的事情。授权就是这把钥匙。”

针对评测中发现的问题，高德地图、百度地图、腾讯地图进行了积极回应，并在向市消保委提交了书面反馈，承诺将及时改进。高德地图表示，正在紧急对相关权限申请进行下线处理，并会发布新版地图。在旧版产品中出现的，涉及部分用户的获取手机联系人等权限申请，在即将发布的新版本产品中会全部取消。

搜狗地图和图吧也都表示将及时进行整改，取消相关功能。