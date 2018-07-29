你有没有想过，自己的80岁会是什么样子？今天我们要介绍的几位80多岁的老人，有的“有梦就去追！”有的“腿脚不好，网上照样交朋友”。他们将老年生活过得有声有色……。这些80多岁的“80后”，呈现给我们的是“为霞尚满天”的晚年精彩。

主角：80岁吴建安

开个唱“C位出道” 长宁爷叔逐梦不怕晚

社区晨报记者 陈毓磊

一夜蹿红的节目《创造101》中，101个风格迥异的小姐姐为了自己的梦想打拼。而在长宁区仙霞街道，有一位80岁的老人前不久办了一场个人演唱会，圆了自己几十年的梦想。

这位老人叫吴建安，出生于一个穷苦之家，家中有兄弟姐妹6个，母亲是全职家庭主妇，一家的经济来源是父亲微薄的工资。

作为家中长子，1953年，年仅15岁的吴建安为了减轻家庭负担，放弃学业进入上海儿童艺术剧院工作。因为父亲是票友，吴建安从小听戏长大，对表演有着浓厚的兴趣，加上身形颜值也不差，嗓子条件好，进入剧院后他很快成为一名优秀的儿童剧演员，愉快地从事着表演工作。

然而天不遂人愿，1958年他突然被领导指派去学习化妆、做舞台舞美。当时上海戏剧学院特别邀请了前苏联的专家来给他们授课。仅仅用了4个月的时间，他和班上的同学就学完了别人4年的课程，令苏联专家刮目相看。

尽管不得不从台前转到幕后，但是吴建安并没有放弃自己上台表演的梦想。平时在剧院里，做好自己化妆布景等基本工作之后，他偶尔还会去客串表演儿童剧，参加合唱、伴唱。

1998年，吴建安退休后，他结合自己多年从事文艺工作的特长，成立文化艺术活动委员会，设了合唱、京剧、摄影、书法、集邮等十个小组，让退休老人们老有所乐、老有所学。

2005年起，他开始策划专场演出，并在每年敬老节演出。除了组织老人们自己表演合唱、朗诵等节目，吴建安还邀请原单位少年宫小伙伴艺术团的小朋友们来演出，既丰富节目内容，又让老人们看得开心。

今年4月，在吴建安80岁生日来临之际，他为自己筹办了一场“演唱会”，并邀请了其他老年朋友一块儿助演，演出地点就是自己工作几十年的儿童艺术剧院——马兰花剧场。

做了几十年化妆师的吴建安，还利用自己的专长为社区居民举办美容讲座，传授化妆技巧。“我15岁什么也不会进剧院，是党和国家给了我一身本事，现在我退休了，我除了要放声高歌圆自己的梦想外，同时也要继续在社区发光发热发挥自己的特长！”

主角：86岁刘嗣通，82岁李梦旦

相濡以沫传承好家风 长宁的这对贤伉俪让人艳羡

社区晨报记者 李伟丽

刘嗣通，今年86岁。

李梦旦，今年82岁。

三年自然灾害期间，上海开始大规模地围垦崇明等地的滩涂荒地，全市各区的社会青年都响应号召，奔赴崇明，参加围垦。在人迹罕至、芦海茫茫的荒滩上，刘嗣通和李梦旦两人由相识、相知到相恋，最终在围垦队员们的祝福下，结为夫妻。

自此以后，两人一直举案齐眉，相濡以沫。如今，儿女们事业有成，家庭和睦，老两口的退休生活也过得有声有色。

刘嗣通原是长宁区公安学校的常务副校长，是一位有着近60年党龄的老党员。退休后，回归社区后热心于小区的自治建设，发挥他独特的专长，为居民传授法律知识，协助居民区党总支做好社区稳定，化解各种矛盾的工作，继续发挥着一个党员的先锋模范作用。

李梦旦曾是专门从事“工读”教育的高级教师，性格开朗，热情和蔼。1992年退休后，到区关工委办公室工作了1年，期间参与市少管所“结对帮教”工作，在她的帮助下，不少边缘青少年走向自立，走向社会。她真正回归社区后，还在街道老年协会、居民区党总支委员、居委会关工委等岗位继续投入社区工作。

就这样，忙于社区工作的老两口，常常顾不上烧菜做饭而“外卖就餐”。“退休生活能够发挥余热，过得很充实很快乐。”老两口一致这么认为。

最近，为充分发挥居民的民主自治意识，调动居民参与社区建设的积极性，居民区党总支组建了6个自治小组，刘嗣通被委以宣传报道组组长一职，主编《爱建家园》小报。他精心设计的“四大板块”的专栏内容受到了居民们的赞扬。看着整天忙忙碌碌的老伴，李阿姨总是“心痒痒”，但奈于身体状况，只能在家休养。“看着他忙，我得做好后勤保障工作。”虽然有时也会“吐槽”，但看着老伴每天过得充实开心，李阿姨自己也替他高兴。

这样一对老夫妻，他们从青春携手到白发苍苍，一路的风雨兼程，一生的相扶相携，他们坚实的脚印和温暖的背影让人羡慕，更觉温暖。

主角：87岁叶道明

收集“百家姓”名片13年

如今只差“最后12姓”

社区晨报记者 刘理

2005年，退休后的叶道明突发奇想，开始收集含有“百家姓”的纸质名片。迄今为止，在叶道明考究出来的408个单姓里面，他已经收集到了396个姓氏，目前还未知所踪的只剩下12个姓氏。对叶道明来说，寻找这12个姓氏的名片已经成为他晚年生活的一个挑战。

刚退休那会儿，叶道明仍和年轻时一样，喜欢广交好友。每周一两个活动，必定少不了。在聚会上，相互交换名片，成为他收集“百家姓”的最大来源。

现在年纪渐渐大了，叶道明感到越来越力不从心，不得不承认自己“跑不动了”。腿脚不好，但朋友一样要交。不肯服输的叶道明，让儿子和孙女轮流教他使用智能手机。于是，从早几年前开始，叶道明将社交重心转移到了互联网上。

如今的叶道明已经加入了200多个群聊，最常看的便是群内网友分享的文章或活动信息，大多与收藏、姓氏、展览相关。

为了收集“百家姓”名片，叶道明也托过不少朋友，为他介绍有着“稀有姓氏”的网友，希望“有缘人”能主动添加他的微信。果然，也有不少奏效的时刻。沪上一位姓“官”的女士，曾主动上门拜访老先生。河南一位姓“刚”的小伙子，也给叶老寄来了信件，表示对他的名片收藏感兴趣。为了跟台湾或香港的朋友保持线上交流，他还特意将字体设置为繁体。

收集“百家姓”以来，叶道明几乎养成了一个习惯，喜欢问别人“您贵姓”，这也让他闹过不少笑话。

前不久，一位快递小哥来给叶老送东西，他见人第一句话就是：“小伙子，您姓什么？”接着，又拉着快递小哥聊起了“姓氏”，吓得对方以为遇上了一个怪老头。叶老见状，连忙摆手：“你怕什么，我又不骗你。”

对叶道明而言，收集“百家姓”虽然很辛苦，但给他带来更多的是精神上的愉悦感。这些年，每次觅得常人闻所未闻的姓氏名片，他都会感受到巨大“惊喜”所带来的身心愉悦。因为他觉得，每一个姓氏中都蕴含着源远流长的民族文化

在收集“百家姓”两年后，叶道明把自己的想法结合到了名片制作中，他发明了一套生肖属相名片，即把生肖属相、人生格言、双亲姓名、出生地、个人信息等集合于一张名片上。11年间，叶道明制作了86个姓氏，200多张名片模版。其中大部分的制作与沟通，都通过网络的交流来往完成。

如果你认识这个十二个姓的朋友……

采访快结束时，叶道明向记者展示了自己的收集册。他一边翻一边介绍，所有的姓氏他都会写上编号，没有收集到的姓氏他会用白色的卡片写好。

目前，叶道明还差“麴，家，蓬，蓟，能，通，充，终，暨，夔，空，养”这十二个姓的纸质名片没有收集到，如果你认识这个十二个姓的朋友，请关注“南京西路周到”微信号，并在后台留言！