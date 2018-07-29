自治 闵行·虹桥镇-居民捐书画装点楼道-锦绣江南小区“美丽楼道”成寻常风景

社区晨报记者 刘皓

41个楼道，每个楼道墙上都挂上了两到三幅书画作品。继2017年“创全”后，近期，闵行区虹桥镇锦绣江南四期耕读园小区迎来又一次蝶变。

要面子，也要里子

2017年，耕读园借助闵行区“创全”的东风，进一步提升了小区环境。

面子美了，里子也不能落下。2018年，耕读园再借建设“美丽虹桥”的东风，全面开展“美丽楼道”创建活动，对小区41个楼道进行美化，目前美化工作皆已完成。

推开一道道大门，只见每个楼道整洁明亮，粉刷一新的墙面挂上了两到三幅书画作品。无论是遒劲有力的书法还是大气写意的国画，都为楼道平添了不少文化气息。

幕后功臣讲述蝶变过程

小区楼道的蝶变，离不开那些幕后功臣。

“美丽楼道”创建活动开始后，锦绣江南书法班的创办者符朝全主动站出来出谋划策，“如果楼道里能挂上一些书画作品，岂不是更加契合了耕读园这个名字？”

从收集作品到装裱再到悬挂，符朝全不遗余力。装饰楼道的80多幅字画全部来自小区书法班老师和学员的友情捐赠。

12号楼组长李扣花是个热心人，楼道里的居民都称她为“花姐”。为了美化楼道她不仅捐赠了数盆花卉，而且每天定时养护。借着浇花的时间，花姐还对每个楼层进行检查。谁家在门口乱堆物了，花姐便会敲门提醒。

“美丽楼道”的创建，物业同样功不可没。“保洁员每天对楼道进行清扫擦拭，连墙角缝隙也不放过，”李扣花说，“我们的物业经理黄昌海是全国百强经理，肯出力，有创造力。为了支持‘美丽楼道’创建，他特地为每一位保洁员配备了‘万能包’，里面美工刀、擦布等工具一应俱全。”

让“美丽楼道”成为常景

“美丽楼道”的建设，同样离不开居委会的指导。“居委搭建的平台好，各方‘跳舞’卖力，三驾马车往同一个方向驶，观众就多了。”符朝全说。

锦绣江南共有5个小区——陶然居、怡然居、旖和园、耕读园、风度国际，共计楼道162个。据锦绣江南居委主任朱慧、居委副书记谢清池介绍，为开展“美丽楼道”行动，提升居住环境，居民区党总支制定了三年方案，计划在三年时间内，以党员先锋类，生活服务类，生态环境类，文体教育类四个主题进行打造，重点将部分楼道打造成特色鲜明，具有示范性的主题楼道。

“楼道的美丽不光是外在的赏心悦目，更重要在于邻里之间友爱和谐。”谢清池介绍说，“我们通过楼组长在对住户情况进行掌握后，在楼道里设置社区信息栏，将各类社区服务电话、周边生活信息进行张贴，方便居民的日常生活。考虑到小区里有不少外籍住户，我们后期准备加强与外籍居民沟通，会将信息栏做成多国语言版。”

耕读园小区41个楼道已经完成了蝶变，而锦绣江南的“美丽楼道”建设才刚刚开始。“耕读园带了个好头，接下来陶然居也准备行动起来，渐渐覆盖整个锦绣江南小区，让‘美丽楼道’成为一种寻常风景。”朱慧说。