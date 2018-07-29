党建 黄浦·南京东路 进一步完善环人民广场区域楼宇党建体系-“旗舰版”服务站本周启动

社区晨报记者 蒋帆帆

南京东路街道楼宇党建工作又有新动作。7月26日，华鑫海欣旗舰版楼宇党建（群团）服务站正式对外开张。

据了解，华鑫海欣楼宇党建（群团）服务站位于福州路666号12楼，建筑面积265平方米，设立了接待、洽谈、阅读、展示、宣誓、会议、活动等区域，是南京东路街道“南东·城市心家园”八大楼宇党建实体阵地之一，也是周边楼宇最集聚、场地面积最大、服务功能最全的旗舰版楼宇党建（群团）服务站。该党建服务站覆盖了周边上海市第一百货商店、永安百货有限公司等7家区域化党建单位以及宝龙大厦、华旭国际大厦、来福士广场、华鑫海欣大厦等7幢商务楼宇135家非公企业和全球国际货运代理有限公司、恒天然商贸（上海）有限公司等26个“两新”组织党组织。服务站以党建教育、党群服务、安商留商三大类功能，为周边楼宇企业、党组织以及党员白领职工、社区群众提供服务。

南京东路街道地处市中心核心区域，辖区面积2.41平方公里，楼宇经济发达、集聚度高，共有63栋商务楼宇，入驻企业5000余家，工作人群约30万。近年来，街道根据区位特点，聚焦新兴领域，创新工作体系和运作模式，着力打造具有南东特色的“南东·城市心家园”商务楼宇党建品牌。目前，南京东路街道已在八个党建片区分别建成楼宇党建（群团）服务站，打造集党建、工、青、妇、统战、企业服务等综合服务为一体的共建共治楼宇社区。

此外，南京东路街道楼宇党建三年行动计划也于当天发布。华鑫海欣楼宇党建（群团）服务站的旗舰版打造以及关联能力、组织能力和自生能力的提升，是“三年行动计划”第一阶段（2018年）的重点工作。