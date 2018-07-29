双拥 普陀-武警叔叔来教小朋友“真功夫” 普陀以多彩活动迎接建军节

社区晨报记者 陆骏健

为庆祝中国人民解放军建军91周年，普陀区在这个暑假开展了多项活动，打造红色暑假，谱写双拥共建共创和谐的乐章，军民融合，处处洋溢着“军民团结一家亲”的浓厚氛围。

7月26日，“砥砺奋进新时代·军民筑梦新征程——普陀区庆祝建军91周年‘我的故事我的歌’主题活动”在区图书馆举行，活动通过共讲“拥军爱民”故事、共唱“拥军爱民”歌曲，向“最可爱的人”送上节日祝福、致以诚挚问候。

另一方面，普陀区还结合爱心暑托班，让孩子们在暑托班学“真功夫”，与武警叔叔“面对面”，听优抚对象讲述革命故事，向消防员叔叔学习消防知识。

“格斗准备！”教官一声断喝，教室里响起了奶声奶气的“嘿哈”“嘿哈”声。驻扎在普陀的武警某部战士先后来到普陀区长风、长征、宜川、石泉、真如、甘泉等街镇爱心暑托班，教授小朋友们“真功夫”。

有力的动作、铿锵的喊声，兵哥哥们的示范动作一下子震住了所有的小朋友。看完表演后，小朋友们在兵哥哥的带领下，开始有模有样地学了起来。“以前我只听说过跆拳道、太极拳，还练过五步拳，但从来没听说过军体拳”，五年级的陈同学说，能够在暑托班里见到兵哥哥，还能学习打拳，简直是太惊喜了！

这个暑假，桃浦镇还特意组织了一批“小记者”走进军营，接触最真实的军人生活。小朋友们簇拥在武警叔叔跟前，争着提出自己心中的疑问，眼睛里更是泛着崇拜的光芒。半天的军营体验，小朋友们收获满满。孩子们思如泉涌，“唰！唰！唰！”地在笔记本上写下自己的所见所闻。这场别开生面的暑期爱国主义教育和国防教育课将牢牢地印在孩子们的心中，也将成为他们今后成长的动力。

普陀区十分重视培养下一代拥军情怀，今年首次让军人走入爱心暑托班，取得了不错的成效。对此，普陀区双拥办将考虑长期与爱心暑托班合作，开展更多可以让孩子们走进军营、了解军旅生活的活动，从而接受爱国主义教育，让孩子们从小养成对军人的爱戴之心，牢固“双拥模范城”的地基，培育爱国主义精神。