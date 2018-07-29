那些年，上海小囡春游必去这座大桥

星期日周刊记者 顾筝

在只有隧道和轮渡两种通行方式时，跨越黄浦江对上海市民来说难度很大。所以在黄浦江上造一座大桥，一直是上海人的一个梦想。



老早过江是啥样子

这是一道填空题：

“南浦大桥是一座 桥，主桥长米。”

相信很多学生都会知道答案：双塔双索面斜拉桥，846米。因为这是语文课本里的一篇文章。

80后对于南浦大桥更是有着鲜活的记忆。

方子雯记得，1992年班级的春游活动，就是游览南浦大桥。

老师像导游一样在车上给大家介绍：“南浦大桥全长8346米，主桥长846米……”

南浦大桥对那辆车上的小朋友意义很大。因为，他们都住在浦东周浦地区。

在此之前去市区，他们一般要先搭乘沪南线到东昌路，然后坐轮渡到十六铺。如此辗转才刚到浦西地界，要到达最终的目的地，还需要继续搭乘公交车。

尽管周浦被称为“小上海”，但由于隔了一条黄浦江，当地居民要去趟真正的“大上海”，还是不那么方便。

这种不方便，很多人都体会过。

陈才林1985年回到上海时，表妹提醒他：“无论如何浦东不要去。”

当时他还不理解，心想自己走南闯北了那么多年，黄浦江这一水之隔有什么可怕？何况他当时可以每天乘坐打浦路隧道车，免去轮渡之苦。

可等到他真正落户浦东之后，才深深体会到了其中的不便。

“每天清晨，各种各样的车辆潮水般涌进隧道。严重的超负荷运行使隧道没有一天不发生堵塞现象，长长的车队时常排在路上绵延几公里。”

“我必须争取7点半前过江，否则别想准时上班。一遇到隧道堵塞，数不清的人拥挤在车站上，偶一来车，蜂拥而上，其景况之壮烈真难以细述。”

“我一家三口，每天往返于两岸，一遇堵塞，最牵挂的是孩子，人小力薄，不知挤到了何处何辆车上。”

“每每傍晚我先挤到家里，一看空无一人，心头不禁会生出颠沛流离、妻离子散之感来。”

乘坐隧道车四年之后，陈才林在《新民晚报》 上写下了自己日复一日受制于隧道车的艰苦。

彼时，民间一直流传着“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”的说法，实在是因为跨越黄浦江的难度太大了。

相对于隧道来说，那时穿越浦东浦西更普遍的方式是轮渡。

你可以把现在早高峰时段人们挤地铁的情景对应到当时的轮渡上去。

1973年就被分配到轮渡工作的王健回忆说：“老早过江是啥样子呢？船装满不算，乘不上了怎么办？像侬小辰光电影里看到的铁道游击队一样，脚踏车挂在身上，人吊在外头，还有爬到顶上去的。”

“人掉到江里不稀奇的。因为黄浦江上有浪头的，再加上船是动的，船舷旁边又是滑的，一个不当心么就下去了。”

“人是潮潮泛泛（形容多）啊！到了迷雾天的辰光，渡口马路边上都是人，排队有几百米长，要出动警察维持秩序的。这种景象现在看不到了。”

1988年，南浦大桥开始建造

轮渡过江费时费力，而到了1987年12月10日，更是发生了一件重大事故。

那天清晨，陆家嘴轮渡站挤满了急待过江的乘客。可是，由于黄浦江上大雾弥漫、能见度低，轮渡船在清晨4时30分开了一班后，便停止开航。

候船乘客越聚越多，近3万人一直排到相距1公里左右的浦东公园门口。

9时左右，大雾渐渐散去，轮渡开航。

当第三班轮渡在浦东陆家嘴码头准备放客时，等候已久的乘客蜂拥而上。

刚放进数人，突然，一辆自行车被挤倒。

瞬间，大批乘客、自行车相互绊倒，后面的乘客又身不由己地踩着地上的人、车向前涌去……

浮桥上秩序大乱，在约5米见方范围内，出现了人车均被压倒在地的惨状，一起重大伤亡事故就此发生。

那次事故造成了11人死亡、76人受伤。很多市民都有个印象，南浦大桥是在陆家嘴轮渡事故之后造起来的。

确实，在轮渡事故之后，上海市政府加快了市政建设的步伐，希望从根本上解决过江交通问题。

1988年12月15日，黄浦江南浦大桥工程历史性地打下了第一根长52米的钢管桩。

那时，摄影师陆杰在《上海画报》任职，拍摄“南浦大桥”既是工作又不是工作。

“我大学学的是历史，当时又看了亲戚从国外带来的很多《国家地理》杂志，所以我本能地有一些感觉，知道哪些题材很重要，需要被系统地记录下来。”

“我并不只是作为摄影师在做摄影工作，而是对社会发展中的事情感兴趣。”

“南浦大桥是连接浦东和浦西的第一座大桥，是重大事件。所以在它建造的三年内，我花了很多时间去记录。”

那时，陆杰住在静安寺，坐车去南浦大桥浦西段——董家渡附近，要花不少时间。如果去浦东段的话，更是得花上大半天。

但他常常去，记录下每个时间节点。

他的记录工作早在打下第一根钢管桩前就开始了。

“我有个老师，是搞建筑的，参与了南浦大桥的建设工作。所以早在他们开会论证的时候，我就常常跟去拍照。”

“当时他们开会讨论的问题包括选择哪个地方，如何利用最小的空间造好大桥，如何尽量少地影响居民……”

当时设计浦西段的引桥时，碰到了一个棘手的问题，因为那里恰是商业繁荣、人口密集的中心城区。如按惯例建造，要占去大量土地。

一群中学生了解这个情况后，聚集在一起，设计出的模型是少占地多占天的螺旋型引桥，竟和专家的设想不谋而合。这一特别的设计让人们开车行驶在南浦大桥上时，普遍会有一种不断在转圈的感觉。

浦东开发第一仗，是架起越江大桥

南浦大桥的建造速度是惊人的。

1991年6月20日，南浦大桥实现主桥桥面合龙，全桥东西贯通。

1991年12月1日，南浦大桥正式通车。

第二年，学校组织春游，都会去南浦大桥上兜一圈，让小朋友们见识一下"双塔双索面斜拉桥"的风采。

回去之后，一般还会被布置写上一篇作文。所以，80后对南浦大桥通车都有着深刻的印象。

南浦大桥建成后，车辆过桥只需7-8分钟，通行速度比轮渡提高8倍之多，较大程度地减轻了轮渡、隧道的压力。

不过，南浦大桥并不仅仅起到连接浦东和浦西交通的作用，它对于上海有着更为深刻的意义。

1980年代，上海曾体会过失落的味道。

曾几何时，上海是全国人民购物的启蒙课堂。说到“上海制造”，人们都争先恐后要去抢购。

但1980－1989年期间，上海国内生产总值占全国的比重从6.9％降为3.8％。经济增长的乏力，使上海在全国的经济地位逐年下降。

据统计，1982至1991年，上海GDP的增长速度在10年中每年都低于全国的平均增长速度。

幸好，上海在1990年代迎来了发展的机会。

90年代的第一个春天，时任国务院总理李鹏来到上海，宣布了一个令人鼓舞的消息：党中央、国务院决定开放、开发浦东。

而浦东开发的第一仗，就是架起越江大桥。

南浦大桥架起来了，之后又有了杨浦大桥，徐浦大桥，卢浦大桥。汽车从浦东往浦西快速行驶的速度，就像从1990年代开始，上海的发展速度。

本文图片由陆杰城市影像工作室独家授权本报刊登，在此特别鸣谢；

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