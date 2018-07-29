习近平会见毛里求斯总理贾格纳特

7月28日，国家主席习近平在毛里求斯会见毛里求斯总理贾格纳特。 新华社记者 庞兴雷 摄

新华社路易港7月28日电（记者陈贽 霍小光）国家主席习近平28日在毛里求斯会见毛里求斯总理贾格纳特。

习近平积极评价毛里求斯独立50年来取得的不凡成就，赞赏毛里求斯历届政府一贯秉持对华友好政策。习近平指出，中毛两国和两国人民友谊深厚、感情亲近。中毛建交46年来，双方政治互信不断加深，各领域交流合作成果丰硕。中方愿同毛方始终做好朋友和好伙伴，推动中毛友好合作关系不断迈上新台阶。

习近平强调，中毛都是发展中国家，有着相似的发展经历和发展任务。当前，中毛关系发展面临新的重要机遇。我们要保持高层交往势头，加强政府部门、立法机构、地方等往来，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。要挖掘务实合作潜力，提高双方贸易和投资自由化便利化水平，早日商签中毛自由贸易协定，发挥毛里求斯参与共建“一带一路”的独特区位优势，加强沟通对接，深化广泛领域合作。要加强人文交流，促进相互了解。中方愿同毛方加强气候变化南南合作，密切在国际事务中协作，维护发展中国家共同利益。

7月28日，国家主席习近平在毛里求斯会见毛里求斯总理贾格纳特。 新华社记者 庞兴雷 摄

习近平指出，中非是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。无论国际风云如何变幻，无论中国发展到哪一步，中国始终同非洲等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴。中非双方决定于9月举行中非合作论坛北京峰会。我期待届时同包括总理先生在内的非方领导人共商新时代中非合作大计。

贾格纳特再次热烈欢迎习近平主席过境毛里求斯并进行历史性的友好访问。贾格纳特表示，毛中两国基于历史传承和人文联系的友谊源远流长。建交以来，双方在相互信任、相互尊重基础上发展起紧密与充满活力的良好关系。毛里求斯感谢中国长期以来给予的大力支持和帮助，高度关注中国发展进入新时代，钦佩中国取得的巨大成就，积极评价习近平主席提出的构建人类命运共同体主张。毛里求斯将继续坚定奉行一个中国政策，欢迎“一带一路”倡议，愿深化同中国的互利友好合作。我本人热切期待出席中非合作论坛北京峰会，共同打造更加紧密的非中伙伴关系。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

来源： 新华网